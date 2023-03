TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Bosch Home Comfort na veletrhu ISH 2023

Bosch Home Comfort na veletrhu ISH 2023 Staňte se klimatickým hrdinou. Se značkou Bosch.

Na stánku Bosch byly pod heslem "Einfach Klimaheld. Mit Bosch." (Stát se klimatickým superhrdinou je snadné. Se značkou Bosch.) představeny nové inovativní produkty a služby, které nejenže z profesionálů udělají superhrdiny, ale také zefektivní a především usnadní jejich každodenní práci.

Tepelná čerpadla Bosch pro každou situaci

Všechny komponenty pro elektrifikovanou domácnost

Hybridní vytápění pro vyšší účinnost ve stávajících budovách

Obchodní divize Bosch Termotechnology se od 1. 4. 2023 mění na "Bosch Home Comfort Group". Nový název podtrhne rozšíření sortimentu zahrnující udržitelné technologie v oblasti klimatizací a výrobky pro zdraví, pohodu a komfortní domov.

Tepelná čerpadla Bosch pro energetickou transformaci v každé domácnosti

Silné portfolio tepelných čerpadel umožňuje nainstalovat to správné udržitelné a elektrifikované řešení do každé domácnosti. Novinkou jsou dvě tepelná čerpadla vzduch/voda Compress 5800i AW a 6800i AW. Jsou to jedna z nejtišších tepelných čerpadel ve své třídě a využívají šetrné přírodní chladivo R290 (propan). Tato tepelná čerpadla jsou vhodná jak pro novostavbu tak pro rekonstrukci.



Tepelná čerpadla vzduch/voda Compress 5800/6800i AW vhodná pro nové I stávající budoy jsou nejtišší tepelná čerpadla ve své třídě. Využívají přírodní chladivo R290 (propan), které je obzvlášť šetrné k přírodnímu prostředí. (Zdroj: Bosch) Tepelná čerpadla vzduch/voda Compress 5800/6800i AW vhodná pro nové I stávající budoy jsou nejtišší tepelná čerpadla ve své třídě. Využívají přírodní chladivo R290 (propan), které je obzvlášť šetrné k přírodnímu prostředí. (Zdroj: Bosch)

Bosch: Všechny komponenty pro chytrou a elektrifikovanou domácnost od jedné značky

Na frankfurtském veletrhu si návštěvníci prakticky mohli vyzkoušet, co všechno je potřeba pro chytrou a elektrifikovanou domácnost. Kromě nové generace tepelných čerpadel a odpovídajícího systému řízení spotřeby energie představil Bosch nové produkty z portfolia well-being. Čističky vzduchu Air 2000, Air 4000, Air 6000, novou multisplitovou klimatizaci Climate 5000M a infrapanely Heat 4000 P. Součástí jsou také nové koupelnové ventilátory, nová řada elektrických přímotopů se skleněným designem, změkčovače vody Aqua 5000 S a Aqua 8000i S a řada výrobků z nabídky zahradní techniky a elektrického ručního nářadí Bosch, které jsou připraveny pro chytré připojení prostřednictvím aplikace. E-mobilitu v zajišťuje nový nástěnný nabíjecí box Power Charge 7000i. (Některé výrobky budou v ČR dostupné později.)



Značka Bosch nabízí všechny komponenty pro chytrou a elektrifikovanou domácnost. E-mobilitu zajišťuje nový nástěnný nabíjecí box Power Charge 7000i. (Zdroj: Bosch) Značka Bosch nabízí všechny komponenty pro chytrou a elektrifikovanou domácnost. E-mobilitu zajišťuje nový nástěnný nabíjecí box Power Charge 7000i. (Zdroj: Bosch)

Hybridní yytápění Bosch přináší udržitelnost do každé budovy

Aby bylo možné rychle dosáhnout snížení emisí CO 2 , představil Bosch na veletrhu ISH 2023 četné hybridní kombinace pro rodinné domy společně s novým řídicím systémem pro chytrý provoz hybridních systémů složených z kondenzačního kotle a tepelného čerpadla. Takový hybridní systém umožňuje také použití ekologických paliv a poměrné příměsi vodíku až do výše 20 %.

Bosch Termotechnika se mění na Bosch Home Comfort Group

Poslední ale o to více důležitou novinkou oznámenou na veletrhu ISH je přejmenování obchodní divize Bosch Thermotechnology na Bosch Home Comfort Group účinností od 1. dubna 2023. "Přejmenování je dalším logickým a konzistentním krokem následujícím po stanovení firemního cíle: Make. Home. Comfort. Green." zdůrazil předseda představenstva Jan Brockmann. "Náš nový název podtrhuje naše inovativní produktové portfolio. Chceme být součástí trendu, který směřuje k elektrifikaci. Naše podnikání jsme rozšířili o tepelná čerpadla, hybridní systémy, klimatizace a produkty z oblasti well-being. Tento přístup spojuje udržitelný životní styl s vysokým komfortem."

více informací naleznete na www.bosch-vytapeni.cz



Čističky vzduchu Air 2000/4000/6000 zajistí ideální prostředí ve vaší domácnosti. (Source: Bosch) Čističky vzduchu Air 2000/4000/6000 zajistí ideální prostředí ve vaší domácnosti. (Source: Bosch)