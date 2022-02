TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Bosch Termotechnika rozšiřuje nabídku tepelných čerpadel Compress vzduch-voda (I) – technické informace

Bosch Termotechnika rozšiřuje nabídku tepelných čerpadel Compress vzduch-voda (I) – technické informace

Tepelné čerpadlo Compress 5000 AW vzduch-voda s regulací HPC 300, které je vhodné zejména pro bytové domy a komerční objekty, dokáže řešit složité více okruhové soustavy s různými bivalentními zdroji a potřebou výkonu od 2,9 kW do 150 kW. Propojení tepelného čerpadla s jednookruhovou otopnou soustavou vyřeší akumulační modul BH 300 P – Hydraulická věž.

Vedle stávající úspěšně prodávané řady tepelných čerpadel Compress 7000i AW vzduch-voda zaměřené hlavně pro uživatele a stavitele rodinných domů, rozšiřuje společnost Bosch Termotechnika nabídku o další typy tepelných čerpadel vzduch-voda. V nabídce pro energeticky úspornější rodinné domy přibudou tepelná čerpadla menších výkonů, ale s vyšším topným faktorem v nové řadě Compress 7400i AW. A dále v řadě stávajících výkonů přibude do nabídky nová řada Compress 6000 AW, která osloví především zákazníky z rodinných domů volající po levnější cenové relaci. Ve vyšších výkonech a již v loňském roce byla na trh uvedená nová řada tepelných čerpadel Compress 5000 AW, o kterých se chceme v tomto článku zmínit detailněji.

Bosch Compress 5000 AW

Řada tepelných čerpadel Bosch Compress 5000 AW je určená jak na rekonstrukce velkých rodinných domů, tak menších bytových domů, ale bude vhodná i pro některé průmyslové, komerční nebo administrativní budovy. Na českém trhu bude dodávaná ve výkonech 17, 22 a 38 kW dosažitelných při podmínkách A-7/W35 dle EN14 511. Z jednotlivých strojů bude možné poskládat kaskádu až 4 strojů do výkonu 150 kW. Díky svým parametrům budou tato tepelná čerpadla zajímavá jak pro modernizace otopných soustav stávajících rekonstruovaných objektů, tak i pro novou výstavbu, kde se často řeší i chlazení. Neboť provedení tepelného čerpadla s výkonem 38 kW (s přesným označením CS 5000 AW 38 OR) se bude dodávat s možností reverzibility, tedy přepnutí z režimu vytápění do režimu chlazení a se zajímavým výkonem pro potřeby chlazení.

Bosch Compress 5000 AW Jedn. CS5000 AW 17 O CS5000 AW 22 O CS5000 AW 38 O CS5000 AW 38 OR Rozměry (Š × V × H)** mm 1 065 × 1 855 × 775 1 070 × 1 815 × 765 1 900 × 2 300 × 1 000 1 900 × 2 300 × 1 000 Hmotnost kg 323 324 870 870 Třída energetické účinnosti A+ A++ A++ A++ Třída energetické účinnosti – rozsah A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D Sezónní energetická účinnost vytápění při průměrných klimatických podmínkách (výstupní teplota otopné vody 55 °C) % 120 125 130 133 Sezónní energetická účinnost vytápění při průměrných klimatických podmínkách (výstupní teplota otopné vody 35 °C) % 153 152 154 157 Barva bílá/stříbrná bílá/stříbrná bílá/stříbrná bílá/stříbrná Max. výstupní teplota otopné vody při normálním klimatu / při venkovní teplotě −22 °C ° C 65/54 64/45 60/45 60/45 Topný výkon / COP (A-7/W35*) kW/– 9,6/2,9 12,5/3,3 22,2/3,2 22,2/3,2 Topný výkon max. / COP (A-7/W35*) kW/– 16,9/2,9 22,3/3,1 38,0/3,0 38,0/3,0 Topný výkon / COP (A2/W35*) kW/– 12,2/3,5 14,1/3,6 26,6/3,6 26,6/3,6 Topný výkon max. / COP (A2/W35*) kW/– 20,3/3,4 23,7/3,4 43,4/3,4 43,4/3,4 Topný výkon / COP (A7/W35*) kW/– 14,9/4,2 17,6/4,3 35,3/4,5 35,3/4,5 Topný výkon max. / COP (A7/W35*) kW/– 25,1/3,9 31,0/4,2 31,7/3,2 56,6/4,2 Chladicí výkon / EER (A35/W18) kW/– – – – 33,4/3,2 Chladicí výkon max. / EER (A35/W18) kW/– – – – 63,3/2.8 Hladina akustického tlaku EN 12102 při normálním provozu / sníženém provozu dB(A) 66/58 61/58 72/66 72/66 Hladina akustického tlaku v 10 m dB(A) 34 34 46 46 Chladivo / Množství náplně chladiva –/kg R417A/5,9 R407C/5,6 R407C/15,7 R407C/15,7 Elektrické připojení 400 V 3N AC, 50 Hz 400 V 3N AC, 50 Hz 400 V 3N AC, 50 Hz 400 V 3N AC, 50 Hz Rozběhový proud A 30 30 60 60 Max. jmenovitý příkon (2 kompresory) kW 11,9 12,5 26,4 26,4 Jištění C 25 A (3-pólové) C 25 A (3-pólové) C 50 A (3-pólové) C 50 A (3-pólové) Odmrazování (odtávání) Přepnutím oběhu Přepnutím oběhu Přepnutím oběhu Přepnutím oběhu Připojení vytápění “ G 1½ G 1½ R 2 R 2

* Topný výkon a výkonové číslo (COP) dle EN 14511 - provoz s jedním kompresorem; topný výkon max - provoz se dvěma kompresory.

** Pamatujte, že pro připojení potrubí, provoz a údržbu je vyžadován další prostor.

Obr. Technické údaje tepelných čerpadel Bosch Compress 5000 AW