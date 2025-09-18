Daikin představuje své první propanové tepelné čerpadlo Altherma 4 H
Nové vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma 4 přináší špičkový výkon ve všech stěžejních parametrech: energetické účinnosti, hlučnosti i udržitelnosti. Proto je skvělou volbou pro modernizaci domu, ať už je zateplený nebo ne.
Vysoká energetická účinnost znamená nízké náklady na topení
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma 4 H dosahuje energetické účinnosti při vytápění A+++1 a při ohřevu teplé vody A+. „Zároveň nabízí největší topný výkon ve své třídě A-7/W55°C 13,3 kW (model 14 kW). Dá se tedy říct, že Altherma 4. generace je naše vlajková loď, to nejlepší, co je na trhu k dostání,“ dodává Vladimír Macháček zodpovědný za prodej rezidenčních výrobků Daikin.
Nízká hlučnost nejen ve zkušebně
Daikin Altherma 4 H má podle zkušební normy EN14825 akustický výkon jen 45–52 dBA. Umožňují to především nové technologie v oblasti izolačních materiálů, ale také speciální akustický kryt kompresoru, přepracovaný ventilátor i nová čelní mřížka venkovní jednotky. „V praxi to znamená, že ve vzdálenosti 3 metry od jednotky naměříte jen 28 dBA, to je jako šepot nebo hodně tichá lednice,“ upřesňuje Vladimír Macháček.
Přírodní chladivo
Daikin Altherma 4 H využívá přírodní chladivo R290, tedy propan, který má nejen významně nižší GWP2 = 3, což z něj činí téměř neutrální chladivo z hlediska životního prostředí, ale je také účinnější při vytápění a ohřevu vody než dříve používaná chladiva.
„Právě proto, že tepelné čerpadlo Daikin Altherma 4 H pracuje s propanem, je vybaveno dalšími bezpečnostními prvky, které zajišťují nejvyšší bezpečnostní standardy při přepravě, instalaci, údržbě a provozu jednotky,“ doplňuje Vladimír Macháček.
Unikátní je také hliníkový mikrokanálový výměník venkovní jednotky, který zajišťuje maximální efektivitu přenosu tepla a pomáhá snižovat množství chladiva v jednotce, což je právě u propanových tepelných čerpadel velice důležité.
Snadné ovládání
Díky aplikaci Daikin Onecta můžete sledovat spotřebu energie a nastavovat teplotu topení a ohřevu vody z telefonu – ovládání vytápění nikdy nebylo jednodušší. Vnitřní jednotky jsou vybaveny novým, intuitivním 5palcovým barevným dotykovým displejem, který přehledně zobrazuje stav tepelného čerpadla a umožňuje rychlou kontrolu i nastavení, komunikaci s případným bivalentním zdrojem nebo fotovoltaikou, nebo např. ovládání sekundárního oběhového čerpadla.
Neobvykle velký provozní rozsah teplot
Provoz tepelného čerpadla je zaručen až do venkovní teploty −28 °C. Teplota vody na výstupu až 75 °C při venkovní teplotě −15 °C znamená, že tepelné čerpadlo Daikin Altherma 4 H můžete bez obav připojit na radiátory, nepotřebuje nutně podlahové vytápění. Je tedy vhodné pro všechny náhrady kotlů na tuhá paliva při využití stávajícího topného systému. „Ušetříte peníze za rekonstrukci celé otopné soustavy v domě, který navíc nemusí být nutně zateplený. Daikin Altherma 4 H poskytne dostatek tepla i teplé vody i v nejkrutějších českých mrazech bez obav z vysokých účtů za energii,“ přibližuje výhody velkého provozního rozsahu teplot Vladimír Macháček z Daikinu.
Tepelná čerpadla Daikin jsou vyvíjena a vyráběna v Evropě (a pro evropské klimatické podmínky), částečně i přímo v České republice (v Brně). Kromě špičkové kvality čerpadel je tak zajištěno i rychlé dodání a dostupnost servisu po celou dobu jejich životnosti.
Autorská práva k obrázkům: Daikin
Poznámky
1 při LWT 35° / C 55 °C ... Zpět
2 Global Warming Potential neboli Potenciál globálního oteplování je měřítko, které ukazuje, kolik tepla v atmosféře zachytí určitý skleníkový plyn ve srovnání s oxidem uhličitým (CO₂) v daném časovém horizontu. Hodnota GWP pro CO₂ je standardizována na 1, takže pro ostatní plyny udává, kolikrát silněji přispívají ke skleníkovému efektu. ... Zpět
