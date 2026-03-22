Tepelné čerpadlo ERAmaster s chytrým systémem řídí energie podle provozních dat, ne pouze podle venkovní teploty
Tepelná čerpadla s chytrým systémem EMS Photomate slibují nižší náklady na vytápění budov
Tepelné čerpadlo ERAmaster s chytrým systémem řídí energie podle provozních dat, ne pouze podle venkovní teploty
Společnost Photomate s.r.o., jeden z předních tuzemských dodavatelů chytrých energetických řešení, na nedávném veletrhu Aquatherm v Praze představila nové komerční tepelné čerpadlo ERAmaster vlastní značky ERA. V kombinaci s chytrým systémem EMS Photomate od EnergoStation, vyvíjeným v České republice, přináší řešení, které zásadně mění způsob, jakým budovy hospodaří s energií. Nový systém umožňuje řídit vytápění, chlazení i přípravu teplé vody na základě reálných dat, predikcí a skutečných provozních potřeb objektu, nikoli pouze podle okamžité venkovní teploty. Výsledkem je vyšší energetická účinnost, nižší provozní náklady a dlouhodobá udržitelnost provozu budov.
ERAmaster je tepelné čerpadlo typu vzduch–voda v monoblokovém provedení s výkonem 50 a 100 kW. Vzniklo jako přímá reakce na rostoucí požadavky investorů a provozovatelů komerčních budov, kteří hledají řešení s vysokou účinností, tichým provozem, nízkými provozními náklady a dlouhodobou spolehlivostí. Díky výstupní teplotě až 75 °C je vhodné nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce starších objektů s vyššími teplotními nároky. Uplatnění tak nachází v administrativních centrech, výrobních halách, školách, nemocnicích i dalších veřejných budovách.
„Naším cílem bylo vytvořit tepelné čerpadlo, které nebude kompromisem mezi výkonem, účinností a ekonomikou provozu. ERAmaster nám umožňuje nabídnout řešení pro široké spektrum komerčních budov na trhu a splnit i velmi náročné požadavky na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Jeho skutečný potenciál se ale naplno projeví až ve spojení s chytrým systémem řízení,“ uvádí Jakub Ondráček, ředitel divize tepelných čerpadel ve společnosti Photomate.
ERAmaster: Výkonné tepelné čerpadlo bez kompromisů
Nové zařízení využívá ekologické chladivo R290, dosahuje nejvyšší energetické třídu A+++ a dosahuje vysoké sezónní účinnosti. Díky nízké hlučnosti je vhodné i pro instalace v hustě zastavěných oblastech. Robustní konstrukce a důkladné testování každé jednotky ve výrobě přispívají k dlouhodobě spolehlivému provozu. Výkon lze navíc škálovat v kaskádách až do celkové hodnoty 1,6 MW, což umožňuje nasazení systému i v rozsáhlých areálech. Svými technickými parametry patří mezi technologicky nejvyspělejší zařízení ve své kategorii.
EnergoStation: Chytrý systém, která zná vaši budovu
Klíčovým prvkem celého řešení je český systém pro chytré a prediktivní řízení energetiky budov a areálů EMS Photomate. Na rozdíl od běžných regulací neřídí jednotlivé technologie odděleně, ale optimalizuje provoz celého objektu jako jednoho energetického celku.
Systém pracuje v reálném čase, průběžně vyhodnocuje, jak objekt reaguje na vytápění či chlazení, jaké má tepelné ztráty a jak se vyvíjí spotřeba v průběhu dne i roku. Na základě těchto dat zpřesňuje své predikce, snižuje odběrové špičky, efektivněji využívá energii z fotovoltaiky a udržuje požadovaný komfort při minimální spotřebě energie.
Celé řešení je technicky otevřené a připravené na budoucí rozšiřování. Umožňuje integraci fotovoltaiky, bateriových úložišť, nabíjecí infrastruktury pro elektromobily i dalších technologií a splňuje požadavky na kybernetickou bezpečnost včetně směrnice NIS2. Ve spojení s EMS Photomate tak ERAmaster představuje komplexní a dlouhodobě udržitelný koncept pro moderní energetiku budov.
„EMS Photomate se dlouhodobě učí chování konkrétní budovy a přizpůsobuje řízení jejím skutečným provozním potřebám. Nejde o pevně nastavenou regulaci, ale o adaptivní systém, který se v reálném čase neustále vyvíjí. Ve spojení s tepelným čerpadlem ERAmaster tak dokážeme nabídnout řešení, které výrazně zvyšuje energetickou efektivitu budov a zároveň přispívá k rychlejší návratnosti investice,“ shrnuje Barbora Kallerová, Sales Manager společnosti EnergoStation.
O společnosti Photomate s.r.o.
Společnost Photomate s.r.o. je česká dynamická a inovativní společnost, která se od roku 2008 rychle etablovala jako klíčový hráč v oblasti obnovitelné energie a solární technologie. Zaměřuje se na poskytování špičkových řešení v oblasti fotovoltaiky, fotovoltaiky pro rezidenční, komerční i utility sektor. Portfolio společnosti zahrnuje solární měniče, úložiště energií, nabíjecí stanice pro elektromobily, tepelná čerpadla, systém energetického managementu (EMS) a služby spojené s analýzou spotřeby. Společnost Photomate působí ve 23 zemích, má 17 zahraničních poboček a své produkty a služby dodává zejména do střední, východní a severní Evropy, na Kavkaz a do střední Asie. V roce 2015 se společnost stala certifikovaným VAP partnerem (Value Added Partner) a certifikovaným servisním partnerem (CSP) společnosti Huawei. Společnost Photomate s.r.o. je součástí české skupiny Smart Energy Holding a.s. Pro další informace navštivte www.photomate.cz.
Značka ERA vznikla jako přirozené rozšíření portfolia společnosti Photomate. Tepelná čerpadla zahrnují dvě produktové řady ERApro a ERAmaster. Nabízí výkonová řešení pro široké spektrum budov, od menších rezidenčních objektů až po rozsáhlé komerční areály s požadovaným topným výkonem až 1,6 MW. Více informací naleznete na www.erahp.cz.
O společnosti EnergoStation s.r.o.
EnergoStation je česká technologická společnost specializující se na pokročilé systémy řízení energie a energetický management pro průmyslové a komerční zákazníky. Řídicí software EnergoStation, který společnost vyvíjí kompletně in-house, pracuje s předpovědí počasí, očekávanou spotřebou i aktuálními cenami elektřiny na spotovém trhu. Využívá přitom vlastní plánovací a prediktivní modely. Díky integrovanému dispečerskému řízení a možnosti zapojení technologií do služeb flexibility umožňuje EnergoStation firmám aktivně reagovat na potřeby energetické soustavy a vytvářet nové zdroje příjmů.
Více informací naleznete na www.energostation.com.