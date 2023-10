TZB-info / Vytápění / Výměny kotlů / Návrh na zákaz prodeje kotlů a kamen na uhlí byl stažen z návrhu novely zákona o ochraně ovzduší

Návrh na zákaz prodeje kotlů a kamen na uhlí byl stažen z návrhu novely zákona o ochraně ovzduší

Původně avizovaný zákaz prodeje kotlů a kamen na uhlí od českých výrobců narazil na odpor odborné veřejnosti zahrnující i vytvoření nerovnoprávných podmínek na českém trhu mezi českými a zahraničními výrobci a byl zrušen.

Z návrhu novely zákona o ochraně ovzduší, která byla předložena Ministerstvem životního prostředí k projednání Vládě ČR, byl nakonec vypuštěn návrh na zákaz prodeje kotlů a kamen na uhlí.

Podle původního návrhu novely zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, který v dubnu letošního roku předložilo MŽP k meziresortnímu připomínkovému řízení, mělo být od roku 2025 zakázáno uvádět na trh v ČR spalovací zdroje na tuhá fosilní paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW. Jak jsme již psali dříve, proti návrhu se v připomínkovém řízení postavilo několik významných institucí, včetně úřadu Vlády ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, či Hospodářská komora. Sporným bodem zmíněného návrhu byl především fakt, že měl být pouze zakázán prodej malých spalovacích zdrojů tepla na uhelná paliva, ovšem nadále by bylo možné tyto zdroje uvádět do provozu a provozovat v případě, že byly nakoupeny v zahraničí. Podle MPO a HKČR by to znamenalo nepřípustné omezení uvádění výrobků na trh, což by bylo v rozporu s předpisy EU umožňující volný pohyb zboží na trzích EU.

I když zájem o vytápění uhlím postupně opadá, v současnosti topí uhelnými palivy téměř 300 tisíc českých domácností. V roce 2022 bylo na trh v ČR uvedeno více jak 20 tisíc nových kotlů a kamen na spalování uhlí, za které do státní kasy firmy odvedly více jak 1 miliardu korun na DPH. Velká část těchto zdrojů tepla umožňuje vedle spalování uhlí spalovat také biomasu ve formě dřeva, briket či dřevních pelet. V případě menší dostupnosti uhlí by tak tyto zdroje měly svým provozovatelům umožnit přejít bez problémů na ekologičtější způsob vytápění biomasou.