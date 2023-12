TZB-info / Vytápění / Výměny kotlů / Uhlíková stopa z výroby a distribuce paliv vyrobených z dřevní hmoty

Uhlíková stopa z výroby a distribuce paliv vyrobených z dřevní hmoty Škodí klimatu více topení dřevem než topení plynem?

Spalování dřevních paliv v domovních kotelnách zanechává nesrovnatelně menší uhlíkovou stopu než spalování zemního plynu či uhlí, a to i se započtením veškeré spotřeby primární neobnovitelné energie na těžbu a zpracování dřeva a výrobu paliv z něj.

Energetická krize přinesla zvýšený zájem o vytápění domácností pevnými palivy, a to především o spalování dřeva a dřevních paliv (pelety, brikety). Po extrémním nárůstu cen dřevní biomasy pro vytápění domácností, a nedostatku dřevních paliv na konci roku 2022, se v letošním roce ceny i dostupnost opět výrazně snížily. Dřevo a paliva vyrobená z dřevního odpadu tak jsou opět ekonomicky jednoznačně výhodnou alternativou za zemní plyn, v případě spalování kusového dřeva i za stále zdražující tříděné hnědé uhlí. S tím, jak stoupá popularita dřevních paliv mezi českými domácnostmi, se stále objevují názory „nepřátel těchto paliv“, že jejich spalování není z pohledu snižování emisí skleníkových plynů zdaleka tak ekologické, jak se doposud myslelo. Objevují se dokonce extrémní názory, že spalování dřeva v malých spalovacích zdrojích zanechává horší uhlíkovou stopu než spalování uhlí, protože se nezapočítává uhlíková stopa vzniklá při výrobě a distribuci těchto paliv.

Emisní faktory pro zemní plyn a hnědé uhlí

Obecně lze vyjádřit „uhlíkovou stopu“, tedy množství emisí uvolněného oxidu uhličitého (CO 2 ) spálením jednotkového množství konkrétního paliva, tzv. emisním faktorem (EF), který je nejčastěji uváděn v hmotnostní jednotce CO 2 (nejčastěji tuny) vztažené k výhřevnosti paliva (tCO 2 /MWh, případně tCO 2 /TJ). Oxid uhličitý vzniká při spalování paliv jako produkt exotermické reakce uhlíku s kyslíkem. Různá paliva obsahují rozdílné množství uhlíku a jejich spálením tak vzniká také rozdílné množství CO 2 . Pro paliva typická pro Českou republiku jsou EF uvedeny v „Národní inventarizační zprávě NIR (National Inventory Report)“, kterou vydává Český hydrometeorologický ústav [1]. Pro zemní plyn zde najdeme hodnotu EF = 55,45 tCO 2 /TJ a pro hnědé uhlí EF = 97,92 tCO 2 /TJ. Tyto EF se používají při výpočtu uhlíkové stopy u velkých zdrojů tepla, které podléhají povinnosti obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS) dle Nařízení komise (EU) 2018/2066 (prováděcí nařízení k systému EU ETS) [2]. Podle článku 38 tohoto nařízení je ovšem u biomasy EF roven nule, protože se zde aplikuje pravidlo tzv. uhlíkové neutrality. Tedy, že spalováním biomasy uvolněné množství CO 2 odpovídá množství CO 2 , které bylo biomasou absorbováno během jejího růstu.

Emisní faktory pro dřevní paliva

Kritikové spalování dřeva a dřevních paliv v malých spalovacích zdrojích ovšem argumentují tím, že uhlíková neutralita je v tomto případě nesmyslná, protože velkou uhlíkovou stopu zanechává samotná těžba a zpracování dřeva, u dřevních pelet a briket navíc jejich energeticky náročná výroba. Jak je to tedy doopravdy. Pokud bychom chtěli stanovit „uhlíkovou stopu“ výroby a distribuce paliv z dřevní biomasy, máme k tomu několik možností. Platná legislativa nám nabízí jakousi „oficiální“ cestu použitím tzv. faktorů primární neobnovitelné energie (F), které jsou definovány ve vyhlášce č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov [3]. V případě dřevních paliv je zde uveden pro dřevo a dřevní štěpku faktor F = 0,1, což znamená, že na 1 GJ energie dodané touto biomasou bylo nutné spotřebovat pro její výrobu a distribuci 0,1 GJ energie z neobnovitelných zdrojů. U dřevní pelety je uveden F = 0,2. Pro výpočet konečného EF budeme uvažovat nejméně výhodnou variantu pro spotřebu primární neobnovitelné energie, tedy že veškerých použitých 0,1 GJ (resp. 0,2 GJ u pelet) bylo dodáno elektrickou energií, která má nejvyšší EF CO 2 . Podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu byl v roce 2022 EF CO 2 pro elektřinu rovný 0,413 tCO 2 /MWh, což odpovídá 114,7 tCO 2 /TJ. Z toho tedy vyplývá, že s využitím zmíněné vyhlášky lze pro dřevo a dřevní štěpku stanovit velikost EF = 11,4 tCO 2 /TJ a pro dřevní peletu vychází EF = 22,8 tCO 2 /TJ.

Emisní faktory používané v Německu

Pokud bychom se podívali, jak počítají EF pro biomasu jinde v EU, pak pro naše podmínky lze bezesporu s největší přesností využít EF, které pravidelně zveřejňuje „Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu provádění“ (BAFA). Tento úřad v Německu dohlíží na dotační programy z oblasti ochrany ovzduší a je tedy jakousi obdobou našeho Státního fondu životního prostředí. V poslední aktualizaci emisních faktorů dle BAFA z listopadu 2023 [4] je pro dřevo stanoven CO 2 faktor 0,027 tCO/MWh (7,5 tCO 2 /TJ) a pro dřevní peletu 0,036 tCO 2 /MWh (10 tCO 2 /TJ), což je ještě výhodnější než EF používané u nás.

Pokud to tedy shrneme, i se započtením uhlíkové stopy z výroby a distribuce paliv vyrobených z dřevní hmoty, vznikne jejich spálením v malých spalovacích zdrojích mnohonásobně méně skleníkového plynu CO 2 , než je tomu u fosilních paliv. To vše ovšem za předpokladu, že uvažujeme výše zmíněnou uhlíkovou neutralitu při spalování dřevní biomasy. Novým argumentem bojovníků proti vytápění domácností biomasou je ovšem tvrzení, že teorie o CO 2 neutralitě spalování dřeva a dřevní hmoty je již zastaralá. Stále sice platí, že dřevo během svého růstu absorbuje CO 2 , který se ve formě uhlíku ukládá v dřevní hmotě, a jejím spálením se při oxidaci uhlíku uvolní do ovzduší stejné množství CO 2 , kolik ho strom za svého života „vstřebal“. Nicméně strom spálím za rok, kdežto rostl a „vstřebával“ CO 2 ze vzduchu několik desetiletí. Takže uhlíková neutralita je podle nových pořádků nesmysl. I když to na první pohled vypadá logicky, má to několik „háčků“. O tom si ale povíme více příště v navazujícím článku.

