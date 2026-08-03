ROBUR oslavil 70 let a přináší nové možnosti úsporného vytápění i dekarbonizace
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ROBUR oslavil 70 let a přináší nové možnosti úsporného vytápění i dekarbonizace
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70. výročí oslavila značka ROBUR odbornými akcemi ROBUR DAYs u Brna a Prahy a rozšířením sortimentu plynových tepelných čerpadel o elektrická tepelná čerpadla. Výrobky ROBUR zajišťující energeticky úsporné průmyslové vytápění, větrání a klimatizaci nyní podporují i trend dekarbonizace.
Od teplovzdušné jednotky k širokému sortimentu
„Na počátku našich obchodních úspěchů při zastupování italské značky ROBUR stojí plynové teplovzdušné jednotky pro vytápění průmyslových hal, se kterými jsme se na trhu prosadili již v devadesátých letech minulého století,“ řekl na odborném setkání ROBUR DAYs Ing. Martin Bednář, jednatel českého zastoupení ROBUR s.r.o. Později se přidaly i další výrobky na principu teplovzdušného vytápění, ale i chlazení, vratové clony aj. Specialitou značky ROBUR jsou například i plynová absorpční tepelná čerpadla. Ta ke své činnosti nepotřebují kompresor a v bivalentním provozu se skvěle doplňují s kondenzačními kotli. Oba systémy navíc sdílejí stejný zdroj energie tedy plyn.
Princip absorpce je využit i v plynových chillerech ROBUR, tedy chladičích především pro průmyslové, administrativní a obchodní objekty. Vedle absorpce využívá ROBUR pro chlazení průmyslových hal také adiabatický princip. „Ani značka ROBUR nemůže stát mimo proces dekarbonizace. Proto jsme do naší nabídky zařadili i elektrické tepelné čerpadlo a k jeho představení našim partnerům jsme využili akci ROBUR DAYs pořádanou k oslavě 70. výročí úspěšného působení značky ROBUR,“ doplnil Ing. Martin Bednář.
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O evropském a českém trhu
Oslavu jak 70. výročí úspěšné existence italské značky ROBUR, tak i více než tři desetiletí jejích úspěchů na českém trhu přijel osobně podpořit i Ignacio Nunez, Export Sales Director, Robur S.p.A. V rozhovoru pro TZB-info odpověděl na tyto otázky.
Jakým směrem se v poslední době mění Evropský trh?
Ignacio Nunez:
Evropský trh se v posledních letech, a především za posledních 70 let od založení společnosti Robur, nepochybně změnil. Od velmi jednoduchých a základních požadavků na vytápění, a někdy i chlazení, jsme se posunuli k trhu, který nyní vyžaduje udržitelná energetická řešení a technologie schopné pomoci zákazníkům v procesu energetické transformace a dekarbonizace. Z našeho pohledu se zde prolíná řada faktorů. Je zřejmé, že existuje silný obecný trend směrem k elektrifikaci, ale úplná elektrifikace všeho zatím není proveditelná. Z tohoto důvodu se domníváme, že kombinace nejlepších technologií, které jsou v současné době na trhu k dispozici, a to jak plynových, tak elektrických, je nejlepším způsobem, jak reagovat na tyto nové požadavky zákazníků a rostoucí poptávku po udržitelných řešeních, která zákazníkům umožní snížit emise, snížit náklady na energii a pokračovat v postupu na cestě energetické transformace.
Existují rozdíly mezi italským a český trhem?
Ignacio Nunez:
Mezi těmito dvěma trhy existují určité rozdíly. Hlavním trendem, který dnes pozorujeme, je rostoucí poptávka po chlazení, a to i na trzích, kde bývá tradičně chladnější počasí. V Itálii to již byla realita, ale dnes, v důsledku vývoje stále lépe zateplených budov, a to i v průmyslovém sektoru, a nárůstu vnitřních tepelných zisků, není rostoucí poptávka po chlazení pouhým vnějším důsledkem klimatických změn. V důsledku toho se stává stále důležitější disponovat elektrickými produkty, které jsou schopné jak vytápět, tak chladit.
Co považujete ze největší problém či výzvu k řešení v oblasti průmyslového vytápění a chlazení?
Ignacio Nunez:
Z našeho pohledu je největší výzvou podporovat naše zákazníky a partnery v průběhu celého procesu energetické transformace tím, že zajistíme jak spolehlivost systému, tak přístup k nejlepším dostupným technologiím, a zároveň udržíme náklady pod kontrolou a dosáhneme optimální rovnováhy mezi investicemi a výdaji, a to jak z hlediska počátečních investic, tak i z hlediska průběžných provozních nákladů. Klade se proto velký důraz na environmentální aspekty a snižování emisí, ale také jasný důraz na technologické a ekonomické rozměry tohoto transformačního procesu.
Shrnutí
Značka ROBUR, pro kterou je typická energická oranžová barva jejích produktů, letos završuje 70 let úspěšného působení na trhu. Staví na špičkové konstrukční a technologické vyspělosti, vysoké energetické úspornosti svých výrobků a silném zázemí. Zákazníkům poskytuje stoprocentní podporu od prvních investičních záměrů až po dlouhodou podporu a servis. Že má kolem sebe skvělou a stabilní komunitu, potvrdila i vysoká účast partnerů na úspěšné akci ROBUR DAYs