Kde se bere úspora tepla 40 % u stropního sálavého vytápění?

Připravujete stavbu či rekonstrukci výrobní nebo sportovní haly, tělocvičny, dětské herny, prodejny nebo showroomu, dílny, truhlárny, autoservisu nebo garáže, a zvažujete, jaké použijete vytápění? Pak je článek určen právě pro Vás.

Sálavé vytápění se dlouhodobě osvědčilo při vytápění velkých průmyslových hal a jiných velkoprostorových objektů. První instalace byly realizovány v České republice již v šedesátých letech minulého století. Skutečnost, že se jedná o správnou cestu potvrzuje i neustálý každoroční nárůst spokojených zákazníků, kteří oceňují zejména úspory tepla, které se pohybují dle podmínek mezi 20 až 40 % a dále vyšší komfort vytápění daný rovnoměrným rozložením teplot v ploše bez výrazného proudění vzduchu a rušivého hluku ventilátorů.

Rozvoj technologií umožnuje dnes využít sálavé vytápění i v menších aplikacích jako jsou malé dílny, sklady, dětské herny, prodejny, anebo showroomy, kde lze navíc výhodně kombinovat s moderním a úsporným LED osvětlením, integrovaným v panelech.

Co to je sálání a sálavé vytápění?

Sálání je nejpřirozenější princip přenosu tepla, nejlepším příkladem je dodávka tepla ze slunce na zemi. Sálavé vytápění využívá stejný princip, kdy energie přenesená ze zdroje (slunce, sálavý panel) zahřeje plochy, na které dopadá, včetně přítomných osob. K pocitu tepelného komfortu pak stačí nižší teplota vzduchu, jak známe např. ze zimní lyžovačky, kdy za slunného dne sundáváme bundy a čepice, nebo se dokonce opalujeme, přestože je teplota vzduchu stále velmi nízká. Sálavé vytápění tedy primárně, na rozdíl od teplovzdušného, neohřívá vzduch, který se pak neefektivně kumuluje u stropu.

Tepelné záření je všeobecně vnímáno jako velmi příjemné. Zahřáté plochy předávají teplo celému prostoru a starají se tak o rovnoměrné rozložení teploty. Navíc u teplovodního sálavého vytápění je jedno jak vysoký je strop, tj. lze vytápět efektivně dílnu s výškou 3 m nebo halu vysokou 30 m.



Tělocvična KSP LED PREMIUM Tělocvična KSP LED PREMIUM



Proč je sálavé vytápění úspornější a proč až o 40 procent?

Tepelná pohoda je pocit, který se v nás vytváří na základě působení více faktorů. Hlavními jsou samozřejmě teplota vzduchu a tzv. společná teplota okolních povrchů. Je možné říci, že pro dosažení tepelné pohody je třeba vždy jejich kombinace. Pokud je jedna příliš nízká, druhá musí být naopak o to vyšší, aby její působení vyrovnala.

Sálavé vytápění využívá vyšší teplotu povrchů a může si tedy dovolit nižší teplotu vzduchu. Tento rozdíl mezi místností vytápěnou sálavým a teplovzdušným způsobem může být až 7 °C. A protože snížení teploty vzduchu odpovídá roční úspoře energie až 6 %, celkový potenciál při vytápění sálavými panely je až 42 %.

Kolik ušetřím já?

Konkrétní číslo je vzhledem ke všem vlivům, které to mohou ovlivnit obtížné stanovit, ale průměrně se úspora pro malé objekty pohybuje kolem 700 Kč na instalovanou kilowatu za rok. Pokud máte např. dílnu s tepelnou ztrátou 20 kW a zvažujete, jestli si dát pod okna radiátory nebo na strop panely můžete u panelů počítat s přibližnou úsporou 14 000 Kč ročně. Pokud jsou navíc radiátory na stěnách zastavěné skříněmi, takže by se omezil přestup tepla do prostoru, bude úspora dosažitelná umístěním panelů na strop ještě vyšší. Navíc při započítání uspořených nákladů na el. energii ventilátorů, servis teplovzdušných jednotek nebo plynových zářičů a nákladů na jejich obnovu vzhledem k násobně kratší životnosti, dostáváme se k velmi rychlé návratnosti investovaných prostředků do sálavého vytápění, která se typicky dnes pohybuje mezi 1–3 lety.



Proč uvažovat o sálavém vytápění?

Vytvoření lokálního komfortu díky směrování výkonu – dodávaný výkon je možné směrovat na konkrétní místa, jako jsou např. pokladny, pulty s obsluhou nebo zákaznické prostory a tím zabezpečit komfort v těchto zónách bez zbytečného přetápění ostatních ploch, typicky prodejny a showroomy. Rozdíl teplot v prostoru 3 °C pak znamená dodatečnou úsporu díky směrování výkonu cca 18 %. Úspora tepla až 40 % – díky směrování výkonu tam, kde je potřeba a sálavému principu (neohříváme vzduch) je možné ušetřit značné množství energie. Více prostoru a jeho efektivní využití – stropní sálavé vytápění nepřekáží a umožnuje 100 % využití prostoru, tj. uvolněné stěny lze plnohodnotně využít pro umístění skříní, regálů, ponků, aniž bychom omezovali výkon a řešili nevzhledné a nepřístupné radiátory plné prachu. Současně je minimalizováno rozvodné potrubí u stěn a podlah. Vyšší komfort vytápění – plošné rovnoměrné vytápění s teplejšími povrchy stěn a nižší teplotou vzduchu, navíc bez zbytečného hluku a víření prachu, je vnímáno lidmi lépe a je v konečném důsledku i zdravější. Nehrozí riziko „teplotních ostrovů“ s místním přehříváním nebo naopak nedotápěním a stížnostmi uživatelů na diskomfort. 2v1 vytápění a osvětlení v jednom – panely je možné kombinovat s liniovým LED osvětlením zavěšeným přímo na panelu, čímž dochází jednak k efektivnímu osvětlení a osálání pracovišť a současně k zajímavé úspoře instalačních nákladů na osvětlení. Úrazová bezpečnost – vzhledem k stropní instalaci odpadá u dětských heren, tělocvičen a vnitřních hřišť riziko poranění dětí o ostré hrany radiátorů. Požární bezpečnost – při vytápění teplovodními sálavými panely na rozdíl od lokálních plynových spotřebičů (teplovzdušné jednotky nebo zářiče) nehrozí riziko požáru. Navíc není narušena kompaktnost střechy lokálními odkouřeními a odpadají nezanedbatelné náklady na každoroční servis lokálních plynových spotřebičů, zpravidla umístěných ve výškách. Snadná montáž – vodní panely je možné zapojit do jakékoli otopné soustavy, tj. např. s kondenzačním plynovým kotlem, výměníkovou stanicí, tepelným čerpadlem apod., stejným způsobem jako běžný radiátor.





Proč sálavé vytápění KOTRBATÝ?

Připravíme nezávazný návrh řešení na míru konkrétnímu zadání.

2v1 – vytápění s možností integrovat moderní úsporné LED osvětlení.

Nulové servisní náklady.

Typická návratnost investice 1–3 roky.

Vysoká kvalita, dlouhá životnost výrobků se zárukou 10 let.

Tři generace zkušeností se sálavým a průmyslovým vytápěním.

Pokud vás přednosti sálavého vytápění zaujaly, neváhejte nás kontaktovat. Připravíme nezávazný návrh řešení vytápění s uvedeným předností a úspor pro Váš konkrétní objekt.

www.kotrbaty.cz

www.ksp2go.com