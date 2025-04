TZB-info / Vytápění / Vytápíme kapalnými palivy / Propan je energie pro malé a střední firmy

Propan je energie pro malé a střední firmy

Byznys na téma mytí automobilů v posledních letech nabral druhý dech. Populární se staly hlavně samoobslužné mycí boxy. Existuje pro to mnoho důvodů. Umýt auto v takovém boxu je mnohem levnější, než u specializované firmy, která jej umyje ručně na zakázku. Mytí karoserie v mycích boxech nepoškrábe lak, což mnozí preferují ve srovnání s klasickou kartáčovou technologií, jenž bývá součástí čerpacích stanic. Argumentem je často také rychlost a příležitost, kde svůj vůz umýt. No a v neposlední řadě je to u řady lidí láska k automobilu, neboť nezáleží na značce nebo ceně vozu, ale jejich vztah je zpečetěn pravidelnou péčí.

Co má společného mycí box a propan?

Stavba mycího boxu se stala zajímavou podnikatelskou aktivitou a na českém trhu proto přibylo i dodavatelů technologií, kteří nabízejí kompletní stavbu i servis. V podstatě je důležité mít k dispozici pozemek, přípojku vody a elektřiny, kanalizaci a zdroj energie. Mycí boxy jsou v provozu celoročně, jinak by ztrácely smysl. To znamená i v choulostivém zimním období. K provozu mycích boxů je potřeba ohřev vody, a to nejen k vlastnímu mytí, ale také k vytápění podlahy, protože když mrzne, stal by se jinak mycí box nebezpečným kluzištěm. Temperováním podlahy je takové nebezpečí včas zažehnáno. Voda na mytí vozů se ohřívá například na 50 °C. Dodavatel technologie obvykle doporučí, jaký zdroj energie je nejvhodnější. Velmi často se jedná o plynový kotel. Jenže ne všude je přípojka zemního plynu. Pak nastupuje druhá varianta, totiž v podobě kapalného plynu, který je uskladněn v přilehlém nadzemním zásobníku. Takové řešení je nejrychlejší a nejekonomičtější a můžeme jej vidět na mnoha místech v Německu, ale i u nás. Například ve Strakonicích u firmy LAVA CAR. Používá se výhradně kapalný propan, neboť ten se odpařuje při teplotě až −40 °C, takže je vhodný i do zimního období. Navíc jeho i tak vysoká výhřevnost (46,6 MJ/kg) je naprosto dostačující. Pro zjednodušení investice je vhodné si zásobník kapalného plynu pronajmout, například od tradičního dodavatele kapalných plynů – firmy TOMEGAS, která potěší aktivním přístupem při řešení projektu, ale hlavně kvalitou plynu, který nakupuje výhradně v sousedním Německu. Pronájem zásobníků má ještě jednu výhodu, v ceně bývá také pravidelný servis.

České zásobníky Tomegas

Zásobování plynem je velmi jednoduché, protože plyn se v kapalném stavu převáží za pomoci autocisteren a přečerpání do zásobníku trvá řádově do 30 minut (záleží na velikosti). K dispozici je několik velikostí zásobníků od nejmenších (2,7 m3) až po velké 250 m3, které jsou ale vhodné pro větší průmyslové provozy. Zásobování u firmy TOMEGAS má ještě jednu „vychytávku“. Můžete si totiž objednat zásobování on-line, to znamená, že technici TOMEGAS sami hlídají stav vaší zásoby plynu, a pokud vyhodnotí, že je čas doplnit plyn, automaticky vše zařídí. Kombinací dvou zásobníků, například u mycích boxů, je logistika zásobování a průběžná kontrola nad spotřebou na straně provozovatele přehledná a výhodná. Kapalný plyn má ve srovnání s jinými „palivy“ i výhodu ekologického a ekonomického provozu, neboť množství spalin je prakticky neměřitelné. Proto se kapalný propan používá i v řadě jiných průmyslových i zemědělských provozů, a to i v chráněných oblastech. Nemluvě o výhodách tohoto typu vytápění v případě rodinných domů.

