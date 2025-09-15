Propan je ekonomická cesta k flexibilitě
Propan je častým zdrojem energie nejen pro domácnosti, ale také pro menší podniky a firmy. Propan představuje flexibilní a ekonomickou alternativu zejména k elektřině, ale i k zemnímu plynu. Efektivita jeho využití vynikne především v lokalitách, kde není přípojka zemního plynu. Jeho důležitým benefitem je dostupnost a nezávislost na plynovodu. Proto si každý uživatel, ať už se jedná o rodinný dům nebo firmu, řídí spotřebu i jeho nákup sám.
Propan se jednoduše transportuje v kapalném stavu prostřednictvím autocisteren, přičemž uživatel potřebuje na svém pozemku pouze instalovaný zásobník, který může být realizován jako nadzemní i podzemní. Dodavatel zkapalněných plynů, jakou je česká firma Tomegas, zásobníky za výhodných podmínek navíc i pronajímá.
Propan se využívá pro vytápění rodinných domů, penzionů, kanceláří, restaurací, administrativních budov. Je ekonomickým zdrojem energie pro různé provozy jako jsou například lakovny, palírny, gastro provozy, sušičky zemědělských plodin nebo dřeva, průmyslové pece a další provozovny. Kromě vytápění jej lze samozřejmě využít pro ohřev teplé vody. V řadě případů slouží jako záložní nebo sezónní zdroj energie. Jeho spalování je ekologické, takže se může používat i v chráněných krajinných oblastech. K vytápění je možné využít jakýkoliv plynový kotel. Propan pouze potřebuje jiný typ hořáku než zemní plyn. Hořáky je však možné kdykoliv vyměnit, přičemž se nejedná o vysokou investici. Za zmínku stojí také jeho vysoká výhřevnost 46,4 MJ/kg (nejvyšší mezi palivy).
K vytápění se většinou využívá čistý propan, který je sice dražší než směs propan-butanu, ale má vyšší oktanové číslo a je čistší s minimem obsahu síry. Skládá se totiž především z uhlíku a vodíku. V současné době nejsou potřeba emisní povolenky, pokud se jedná o provoz do 20 MW. Jeho další výhodou je cenová stabilita a skutečnost, že je k dispozici v dostatečném množství. Získává se částečně z plynových ložisek, ale hlavně jako vedlejší produkt rafinace ropy. Odtud vyplývá i jeho kvalita, která je pro některé provozy velmi důležitá. Firma Tomegas například nakupuje kapalný propan pouze od prověřených rafinérií v západní Evropě, zejména pak v Německu. Propan se zkapalní už při tlaku kolem 10 barů, čímž se jeho objem zásadně sníží, což je výhodné právě pro jeho přepravu. Naplnění jednoho zásobníku je otázkou několika desítek minut. Celý systém zásobování a potažmo vytápění je možné řídit on-line. Záleží na preferencích a požadavcích uživatele.
