Olejové vytápění aneb konec starých kotlů
Olejové vytápění aneb konec starých kotlů
Roste počet majitelů rodinných domů, kteří od vytápění očekávají nejen spolehlivost a příjemnou teplotu, ale také pohodlí a jednoduchou obsluhu. Ti, kteří mají zkušenost s vytápěním uhlím, přitom dobře vědí, kolik času a úsilí tento způsob vytápění vyžaduje a jak náročný může být z hlediska čistoty a údržby domácnosti.
Jak může vypadat přechod od vytápění uhlím k pohodlnějšímu řešení? Inspiraci nabízí příběh modernizace vytápění rodinného domu s přechodem na olejové topení.
Rodinný dům ve Středočeském kraji
Instalovaný kotel: Warmflow Agentis I26S
Výkon kotle: 21–27 kW
Počet topných okruhů: 1
Ohřev teplé vody: Ano
Nádrže Schütz: 3 × 1 000 litrů
Specifické požadavky: Vyšší komfortní teplota vytápění
Jedná se o rodinný dům ve Středočeském kraji, který byl několik desítek let vytápěn uhlím. Majitelé měli s tímto způsobem vytápění dlouholeté zkušenosti, avšak nutnost neustálého doplňování paliva, spolu s vysokou prašností a nepořádkem, je postupně přivedla k rozhodnutí hledat jiné řešení. Finálním impulzem se stal zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy, který vstoupil v platnost v září roku 2024.
Důvodem pro výběr olejového hospodářství byla zkušenost majitelů s tímto typem vytápění v jiném objektu, který provozují. Byla zvažována možnost pořízení tepelného čerpadla, ale po konzultaci s dodavatelem majitelé zjistili, že při jejich potřebě konkrétní teploty v obývaných místnostech by tepelné čerpadlo nebylo schopno tento nárok splnit a teplo by bylo generováno elektrickým kotlem, což by vedlo k vysokým nákladům a funkce tepelného čerpadla by nebyla plně využita.
Jejich požadavkem byla především snadná obsluha bez nutnosti manuálního doplňování paliva do kotle, komfortní teplota v objektu a spolehlivost. Jejich dlouhodobé zkušenosti s uhlím, kdy nejen kotelna, ale i okolí bylo špinavé a plné mouru, vedly majitele k rozhodnutí pro čistší řešení. Všechny tyto potřeby splňovalo právě olejové topení.
Dalším významným benefitem pro volbu olejového hospodářství bylo snadné doplňování paliva. Cisterna přijede přímo na místo, pomocí hadice se napojí na plnicí armaturu umístěnou na vnějším plášti budovy a lehký topný olej je následně bezpečně dopraven do nádrží. Celý proces je velmi rychlý, čistý a maximálně komfortní.
Se společností NRG měli majitelé již předchozí pozitivní zkušenost, a proto byla přirozenou volbou pro realizaci celé zakázky. Specifikem této realizace byla nepřítomnost majitelů během samotné instalace. Zdravotní komplikace si vyžádaly jejich dočasný odjezd, a proto došlo k úzké koordinaci mezi stavební firmou a společností NRG. Obě firmy společně zajistily hladký průběh montáže i stavebních úprav tak, aby se majitelé mohli vrátit do hotového, čistého a plně zrekonstruovaného prostředí s plně funkčním kotlem.
S výsledkem jsou majitelé nadmíru spokojeni. Výrazná změna je patrná už při prvním vstupu do kotelny, která je dnes světlá, čistá a upravená. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší prostor původně určený pro skladování uhlí, majitelé zvažují, že tuto místnost s kotlem využijí i na umístění pračky a sušičky.
Samotné vytápění je spolehlivé a bezstarostné, s velmi jednoduchou obsluhou. Ovládací panel umožňuje snadnou regulaci všech důležitých parametrů kotle a tepelný komfort v objektu plně odpovídá požadavkům majitelů – bez nutnosti se o cokoliv starat. Rozdíl mezi původním zdrojem vytápění a novým olejovým kotlem majitelé výstižně shrnuli oblíbeným českým přirovnáním „nebe a dudy“.
Společně s našimi zákazníky věříme ve výhody, které nabízí topný olej a zemní plyn. Proto se staráme o čisté, spolehlivé a efektivní vytápění jejich domů a objektů tak, aby ušetřili svůj čas a peníze.