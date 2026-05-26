Olejové vytápění pro bytový dům
Olejové vytápění pro bytový dům
Nedávno jsme představili realizaci moderního olejového vytápění v rodinném domě, která ukázala, že tento způsob vytápění dokáže nabídnout vysoký komfort, spolehlivost i jednoduchou obsluhu. Olejové vytápění však není vhodné pouze pro rodinné domy – své uplatnění nachází také v bytových domech, kde dokáže efektivně zajistit stabilní dodávky tepla a teplé vody pro více domácností a zároveň přispět k pohodlnému a bezstarostnému provozu.
Bytový dům v Ústeckém kraji
Instalovaný kotel: Warmflow Agentis I33S
Výkon kotle: 27–33 kW
Počet topných okruhů: 3
Ohřev teplé vody: Ano
Nádrže: 3×750 litrů
Dům v Ústeckém kraji byl původně pohostinstvím, ke kterému náležel i byt, vytápění bylo řešeno lokálními kamny na tuhá paliva. Po rozsáhlé rekonstrukci vznikl bytový dům s pěti bytovými jednotkami, pro který majitel hledal spolehlivé a efektivní řešení vytápění a ohřevu teplé vody pro celý objekt.
Plynové vytápění nebylo možné z důvodu absence plynové přípojky a zároveň by umístění zásobníku na LPG bylo na malém pozemku problematické. Stejně tak byla vyloučena varianta vytápění dřevěnými peletami kvůli nárokům pro skladování.
Z minulosti měl majitel zkušenosti se starším typem olejového vytápění, které však vyžadovalo pravidelnou údržbu a bylo spojeno s vyšší mírou znečištění. Moderní olejové kotle dnes představují zcela odlišnou úroveň komfortu a čistoty provozu, což přesně odpovídalo klíčovým požadavkům majitele na bezobslužnost a pohodlí. Olejové vytápění tyto nároky splnilo beze zbytku.
Majitel poptával řešení olejového hospodářství u dvou společností. Rozhodujícím faktorem se pro něj stala profesionální a vstřícná komunikace spolu s pečlivě zpracovanou nabídkou, které ho utvrdily v tom, že provedení zakázky chce svěřit právě společnosti NRG.
Realizace proběhla hladce a bez komplikací. S ohledem na omezené přístupové možnosti do sklepních prostor byly zvoleny menší olejové nádrže, které bylo možné bez problémů instalovat, zatímco větší varianty by se do prostoru nedostaly.
Teplota v objektu je velmi příjemná a plně odpovídá očekáváním majitele. Spotřeba paliva přirozeně reflektovala mrazivé počasí i skutečnost, že objekt není zateplený, přesto však systém zajišťuje spolehlivé a stabilní vytápění i v náročných podmínkách.
Majitel je s průběhem realizace i výsledným řešením velmi spokojen. Volba olejového vytápění se ukázala jako správné rozhodnutí, které přineslo požadovaný komfort a bezstarostný provoz. Jak s úsměvem shrnuje sám majitel: „Nic nedělám.“
