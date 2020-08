TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Na koho čeká prestižní servisní automobil?

Jsi topenář? Využij jedinečnou šanci soutěžit s Intergasem a vyhrát dodávku Peugeot Expert vybavenou profesionální vestavbou nebo jeden z devíti kotlů Intergas.

Málokomu se chce o tom veřejně hovořit, ale nejistota, jak se bude vyvíjet poptávka po topenářských pracích koncem roku a počátkem roku příštího, je značná. Proto mnozí topenáři, instalační firmy, instalující plynové kotle, odložili své dlouhodobě plánované dovolené a snaží se odvést co nejvíce práce, aby si vytvořili finanční zázemí pro přežití možného období poklesu. A to nejen z důvodů rizik vyplývajících z virové pandemie.

Pro zákazníky, zájemce o nové kondenzační plynové kotle, je to svým způsobem i dobrá zpráva. Protože vytváří předpoklad, že snadněji stihnou instalaci nového kotle, nebo výměnu za starý před začátkem otopné sezóny. Pokud si pro uspokojení svých potřeb vyberou závěsný plynový kondenzační kotel Intergas distribuovaný společností Brilon a.s., získají kvalitní zdroj tepla. Mimo to i přispějí instalační firmě ke splnění limitu minimálně 20 instalovaných kotlů Intergas za rok, aby byla zařazena do soutěže, ve které je hlavní cenou řemeslnická dodávka Peugeot Expert.







Obr. Hlavní cena, řemeslnická dodávka Peugeot Expert Obr. Hlavní cena, řemeslnická dodávka Peugeot Expert

K soutěži Zdeněk Fučík, ředitel společnosti Brilon a.s., uvádí: „Předpokládáme, že podmínky soutěže, která skončí v dubnu příštího roku může splnit okolo 100 instalačních firem. Vzhledem k tomuto počtu, a tedy velmi vysoké pravděpodobnosti výhry – mimo hlavní cenu jich je ještě dalších devět – se nám do soutěže již aktivně přihlásilo okolo padesáti firem. Nicméně instalace našich kotlů Intergas sledujeme přes jejich výrobní čísla, jak nám firmy zasílají záruční listy. Takže i později přihlášení budou do slosování automaticky zařazeni, pokud splní požadovaný limit 20 kusů instalovaných kotlů za rok.“

V současné době čeká hlavní výhra na svého budoucího majitele u vjezdu na parkoviště firmy Brilon a.s. v Praze – Horních Počernicích.

A proč by měli mít zájem o kotle Intergas nejen instalační firmy, ale i zákazníci? K tomu Zdeněk Fučík říká: „V zásadě dělíme zákazníky, kteří si plynový kondenzační kotel vybrali jako zdroj tepla do nového bytu nebo domu a ty, kteří provádí generační výměnu starého kotle za nový. V případě generační výměny je situace jasná. Intergas je závěsný plynový kondenzační kombinovaný kotel bez zásobníku teplé vody, tedy s průtokovou přípravou teplé vody. Tam, kde byl plynový kombinovaný kotel, tak tam Integas pasuje doslova jak poklička na hrnec. Tím, že má pro ohřev vody samostatný trubkový výměník zalitý v masivním hliníkovém odlitku až za okruhem pro vytápění, zcela eliminuje historické příčiny poruch atmosférických kombinovaných kotlů, ve kterých byl výměník pro ohřev vody přímo ve styku se spalinami a z toho vyplývajícími teplotními šoky. Konstrukce kotle Intergas nevyžaduje použití trojcestného ventilu se servopohonem pro přepínání mezi ohřevem vody a vytápěním, takže nemá jednu z velmi poruchových součástek, která se standardně používá v současných kondenzačních kombi kotlích. Navíc je kotel tichý a menší než staré kotle, takže nejsou problémy s jeho umístěním.











Obr. Druhou až devátou cenou v soutěži je závěsný, plynový kombinovaný kondenzační kotel Obr. Druhou až devátou cenou v soutěži je závěsný, plynový kombinovaný kondenzační kotel Intergas „XCLUSIVE“

Od našich partnerů máme i zprávy, že někteří jejich zákazníci při generační výměně s kotlem Intergas opouští svůj dosavadní způsob přípravy teplé vody v objemném zásobníku. Důvodem je úspora místa, kterou podporuje snadnost čištění výměníku kotle pro ohřev vody, je to hladká měděná trubka, pokud by se zanášel vodním kamenem. V případě kotle do nového domu nebo bytu souběžně s kombinovanými kotli Intergas nabízíme jako variantu technicky nejvyspělejší kotel Geminox, který se dodává s přípravou teplé vody v zásobníku.“

Soutěž již začala a končí symbolicky 8. května 2021, což je státní svátek Dne vítězství.