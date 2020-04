TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / „Vyhraj tuhle káru“, aneb jeden ze 100 topenářů vyhraje auto za téměř 1 milion korun

V soutěži společnosti Brilon a.s. některý z topenářů vyhraje věcnou cenu s pořizovací cenou blížící se 1 milionu korun českých. A to ve formě dodávky pro řemeslníky Peugeot Expert s profesionální vestavbou Sortimo. Podmínkou je minimálně 20 nainstalovaných kondenzačních kotlů Intergas za rok.

„K profesionální práci na nejvyšší úrovni patří profesionální dílenskou vestavbou vybavené auto. A proto jsme se na podporu prodejů plynových závěsných kondenzačních kotlů nizozemské značky Intergas rozhodli, že jedna z přibližně 100 topenářských instalačních firem vyhraje příští rok v květnu dodávku pro řemeslníky Peugeot Expert s profesionální vestavbou Sortimo“.



Přesně takto to ředitel společnosti Brilon a.s., Zdeněk Fučík, ve videu natočeného portálem TZB-info na veletrhu Aquatherm 2020 sice neřekl. Jednoznačně však řekl, že za rok je přibližně instalováno okolo 2.000 kotlů Intergas. Když se k tomu přidá podmínka, že do soutěže bude automaticky zařazena každá topenářská firma, která nainstaluje alespoň 20 kotlů značky Intergas, tak je zřejmé, že šance na výhru se pohybuje v neuvěřitelně lákavé výši okolo 1 : 100. A o výhře se bude losovat, nerozhodne celkový počet nainstalovaných kotlů, ale náhoda.

A kdyby tato šance nevyšla, tak pro 9 dalších vylosovaných účastníků, kteří splní podmínku 20 kotlů, bude připravena cena útěchy. Ovšem hovořit o ceně útěchy by bylo nespravedlivé, protože půjde o jeden kotel Intergas zdarma.

„Jó losovačka, to známe. Stejně vylosují svého favorita.“ Tak i na tyto neblahé vzpomínky na minulost společnost Brilon a.s. myslí. „Losovat se bude pouze z těch, kteří se dostaví na losování. Každý si vše ověří a dá si do losování svůj hlasovací lístek,“ říká Zdeněk Fučík. „Když bude mít menší štěstí, tak vyhraje kotel a když bude mít větší štěstí, tak vyhraje auto.“



A proč soutěž? Nestačí obvyklé prodejní benefity? „Chceme tak motivovat ty topenáře, kterým je to v principu jedno, jaký kotel vlastně namontují.“ Tedy zcela jedno to určitě nikomu není, ale pokud lze posílit zájem o kotle Intergas, které jsou primárně určeny pro současné generační výměny zastaralých plynových kotlů za nové kondenzační, posílit informovanost o jejich výhodách, tak je to určitě velice lákavý způsob. A zvláště pro ty firmy, které se pohybují někde okolo 10 až 15 ročně instalovaných kotlů Intergas.

Soutěž již začala a končí symbolicky 8. května 2021, což je státní svátek Dne vítězství.

