TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Nástěnný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody – Logamax plus GB172i – 24 T50

Nástěnný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody – Logamax plus GB172i – 24 T50

V závěru roku 2021 byla uvedena do prodeje velice zajímavá novinka, která doplňuje kompletní nabídku nástěnných kondenzačních kotlů značky Buderus. Zbrusu nový kotel Logamax plus GB172i-24 T50 je nástupce úspěšného kotle Logamax plus GB172-24 T50.