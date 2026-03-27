Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje aukci na povinně vykupujícího
Přehrát audio verzi
Klíčový krok pro rozvoj biometanu
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Cílem je do roku 2030 vyrábět cca 500 milionů metrů krychlových biometanu. 13 biometanových stanic loni vyrobilo celkem 17 milionů kubíků. Úspěšný výběr povinně vykupujícího je první krok k vyhlášení aukce na výrobu českého obnovitelného biometanu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oficiálně vyhlásilo aukci na zajištění činnosti povinně vykupujícího plyn vyrobený z biometanu. Jde o zásadní krok, který českou energetiku posouvá blíž k posílení kapacit výroby domácí alternativy dováženého zemního plynu. Volba obchodníka pro výkup biometanu je předstupněm plánovaných aukcí na výrobu tohoto zeleného plynu. Sdružení CZ Biom tento krok vnímá jako silnou zprávu o finalizaci příprav tolik očekávaného startu nové éry biometanu v ČR.
Předmětem vyhlášené aukce je výběr subjektu, který bude mít povinnost vykupovat plyn od výrobců biometanu registrovaných k podpoře formou aukčního bonusu. Vybraný povinně vykupující bude tuto činnost zajišťovat v období od 1. června 2026 do 31. prosince 2029. Zájemci o tuto roli mohou své nabídky podávat v termínu od 10. dubna do 15. května 2026.
„Vyhlášení této aukce je dobrou zprávou a přibližuje českou energetiku k větší suverenitě. Úspěšný výběr povinně vykupujícího je první krok k vyhlášení aukce na samotnou výrobu domácího obnovitelného biometanu. Je to signál pro investory, že trh s biometanem se v Česku profesionalizuje a získává jasné obrysy,“ uvádí Jan Habart, předseda sdružení CZ Biom.
Aukce je otevřena subjektům, které splňují přísná kritéria, včetně držení licence na obchod s plynem a prokázání minimálního objemu dodávek plynu konečným zákazníkům ve výši 1 TWh ročně za poslední tři roky. Hlavním hodnotícím kritériem bude výše nabízeného koeficientu k tržní ceně plynu, přičemž minimální výše tohoto koeficientu je stanovena na zápornou hodnotu −100 Kč/MWh. Měsíční jednotková cena, za kterou bude plyn vykupován, bude určována jako součet tržní ceny (vážený průměr indexu OTE) a vítězného koeficientu z aukce.
„Kvůli podmínce minimálních obratů se do této aukce přihlásí silní hráči a věříme, že pomohou biometanu se plně integrovat do plynárenské soustavy a vytvoří z něj běžnou energetickou komoditu,“ říká Adam Moravec, vedoucí bioplynové sekce sdružení CZ Biom.
„Nicméně, uzavření smlouvy s povinně vykupující je zákonná podmínka aukce na biometan. Za současných podmínek by zřejmě dobře fungoval i běžný tržní obchod s plynem a funkce povinně vykupujícího by se stala jen pojistkou, tak jako u elektřiny. Výrobce biometanu by si tak mohl najít svého obchodníka s plynem. Takto musí respektovat smlouvu s povinně vykupujícím bez výhrad,“ dodává k nastavení výkupu biometanu Moravec.
Česko má za cíl do roku 2030 vyrábět necelých 500 milionů metrů krychlových biometanu. 13 zprovozněných biometanových stanic loni vyrobilo celkem 17 milionů kubiků tohoto zeleného plynu. Rozvoj sektoru by měly podpořit zmíněné aukce na výrobu biometanu, které slouží jako motivační nástroj pro investory do nových výrobních kapacit biometanu, a to na zelené louce nebo vzniklých konverzí stávajících BPS.
Sdružení CZ Biom nicméně dlouhodobě upozorňuje, že biometan je pouze část důležitého a užitečného oboru bioplynu aro českou energetiku je také nutné zachovat velkou část stávajících bioplynových stanic pro poskytování flexibilní výroby elektřiny a lokálních dodávek tepla.
Sdružení CZ Biom
podporuje rozvoj využití biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice, prosazuje takové podmínky pro udržitelný rozvoj biomasy, bioplynu a biometanu, aby tyto obory přispívaly ke snižování emisí CO2 a k ochraně přírody a půdy. Zabývá se také využíváním bioodpadů nebo kompostováním. Sdružuje značný počet specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využití biomasy. Spolu s vědci a experty z výzkumných ústavů, univerzit a firem připravuje odborné studie, posudky, strategie a analýzy. Více informací o sdružení naleznete na www.czbiom.cz. Detailní informace o biomase a bioplynu jsou k dispozici v přiložených tiskových materiálech.