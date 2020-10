Rojek, firma se stoletou tradicí, výrobou kotlů a profi dřevoobráběcích strojů

Rozhovor s Evženem Rojkem, ředitelem ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s., o historii a současné nabídce profesionálních dřevoobráběcích strojů, vybavení hobby dílen a nabídce tepelné techniky.

O historii společnosti ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s., nabídce strojů i kotlů, výrobě, kvalitě

Tomáš Sehnal, TZB-info: Jak velké břímě je nést stoletou tradici? Co všechno se změnilo od dob vašich předků, kteří firmu založili?

Evžen Rojek: „Je to milá povinnost. Firmu založil praděda v roce 1921, strojírenská část byla na začátku stoleté historie a dřevoobráběcí stroje exportoval do celého světa před i po druhé světové válce. V roce 1958 praděda zemřel a stroje se značkou Rojek až do roku 1980 exportoval Strojimport. Mgr. Jiří Rojek, otec, obnovil rodinnou tradici v roce 1991 a nyní, společně s bratrem pokračujeme ve výrobě dřevoobráběcích strojů. Bylo potřeba znovu vytvořit sortiment a prodejní síť, včetně exportu do 65 zemí světa a těší nás, že se podařilo vrátit značku Rojek na světové trhy, do povědomí jako značku kvalitních dřevoobráběcích strojů.

Otec pak začal přemýšlet co s odpadem z dřevovýroby, který je plnohodnotným palivem, a tak jsme se dostali k výrobě kotlů. Pořídili jsme nové technologie a nyní máme veškerou výrobní technologii pro dřevoobráběcí stroje i tepelnou techniku.“

Tomáš Sehnal: Začínali jste na jednom hobby stroji a je z vás přední výrobce v Evropě.

Evžen Rojek: „Navazujeme na sortiment profi dřevoobráběcích strojů. Vyrábíme výhradně v ČR. Učinili jsme i zkušenost s kooperací v Číně, kde kooperují i další velké firmy, ale od tohoto projektu jsme ustoupili, neměli jsme dobrou zkušenost. Dnes vyrábíme z českých odlitků, z evropské oceli, s elekrokomponenty evropskými nebo vyráběnými Schneider Electric v ČR. Vyrábíme v bývalé továrně Elitex v Kostelci nad Orlicí, kde má strojírenství tradici a kde se i dříve stroje Rojek vyráběly.“

Modelové řady

Dřevoobráběcí stroje EURO 9





Kompletně inovovaná modelová řada, složená z dřevoobráběcích strojů vlastní výroby určených pro menší a střední výrobce, řemeslníky a údržbáře. Kvalitní dílenské zpracování řadí tyto stroje mezi nejlepší ve své třídě.

Dřevoobráběcí stroje INDUSTRY 9





Kompletně inovovaná modelová řada profesionálních dřevoobráběcích strojů a zařízení vlastní výroby, určená pro sériovou výrobu, do specializovaných výrobních provozů a technologických celků. Kvalitní dílenské zpracování řadí tyto stroje mezi nejlepší ve své třídě.

Teplovodní kotle na tuhá paliva, stroje na přípravu paliva – TEPELNÁ TECHNIKA





Nová modelová řada teplovodních kotlů ROJEK nové generace na dřevo a alternativní paliva.

Drtiče dřevní hmoty ROJEK na výrobu krátkého kusového dřeva pro originální ucelený okruhu vytápění. Briketovací a peletovací lisy. Dále nabízíme štípače na zpracování palivového dřeva.

Dřevoobráběcí stroje KDR







Modelová řada KDR je složena z vybraných nejprodávanějších lehkých dřevoobráběcích strojů a příslušenství, které potřebujete do své domácí dílny.

Stroje jsou vyráběny na základě dlouholetých zkušeností značky KDR s touto třídou dřevoobráběcích strojů.