Dřevní pelety a brikety – dopady v době koronaviru a kůrovce

Rozhovor mezi Markem Řebíčkem a Vladimírem Stupavským o slabých a silných stránkách výroby a distribuce dřevních paliv a instalacích peletových kotelen v době, kdy koronavirus a kůrovec útočí na naše dlouhodobé jistoty.

Vladimír Stupavský: Jak koronavirus ovlivnil vaše poslední podnikání?

Marek Řebíček: Nejdřív jsme se naprosto vyděsili. Přece jenom čeští výrobci pelet jsou závislí na exportu do Itálie, naše firma tam vyváží 50 % vlastní produkce, ale i tak jsme si na jaře nedokázali představit, co se bude dít. Co bylo pro nás na koronaviru paradoxně dobré, byli ti lidé zavření doma. Najedou měli čas přemýšlet o svém domě, plánovat co je ten rok čeká a měli na spoustu věcí čas. A takovou pohodu, kterou jsme zažili při jarních závozech, kdy je toto období druhou nejsilnější sezónou, to bylo fantastické. Lidé byli rádi, že přijede i náklaďák s palivem.

Vladimír Stupavský: Koronavirus není jediná pohroma, která na nás dopadla. Druhou je kůrovcová kalamita. Co kůrovec a dostupnost a ceny paliv?

Marek Řebíček: Kůrovec má dva obrovské vlivy na české dřevařství. Jednak způsobil dramatický přebytek kulatiny, což vede ke zvýšeným exportům a pádu cen surového dříví. To je velmi nepříjemné pro vlastníky lesů. Pro pily je to velmi nestabilní situace, mohou si vybírat, dříví jsou na trhu spousty, ale chybí čerstvé kvalitní dříví, protože dominantně se řeší to kůrovcové. A všechny svírá obava, co bude za dva až tři roky, až kůrovec odezní.

Co se týče pelet, tak pelety z této situace lehce těží, protože je dostatek piliny, protože pily pracují na 130 %. Co není příjemné je to, že kůrovcová pilina není tak kvalitní jako ta z čerstvého dřeva. Ne že by pelety byly nekvalitní, ale s touto pilinou se při výrobě pelet pracuje o trochu hůře.

Vladimír Stupavský: Co tedy bude s dostatkem pelet?

Marek Řebíček: Tohle problém nebude. Přebytek pelet v České republice je obrovský, bez ohledu na to, co se stane s dřevařstvím. Díky tomu, že se u nás pořád tři čtvrtiny pelet exportují, tak i kdyby z nějakých důvodu velcí peletáři řezali o něco méně než nyní, tak to pořád znamená, že pelet pro českého zákazníka bude dostatek. Maximálně se omezí jejich export. Z toho obavy nemám.

Rozhovor byl krácen, podrobnější odpovědi a další témata najdete v kompletním znění.