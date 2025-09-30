Emisní povolenky pro domácnosti: Zdraží EU ETS2 plyn a uhlí až o čtvrtinu?
Zavedení povolenek pro vytápění a dopravu zasáhne peněženky většiny domácností – podle odborníků může plyn zdražit až o čtvrtinu. Jaké jsou konkrétní výpočty dopadů, možnosti zmírnění systému i srovnání s praxí v sousedních státech?
O připravovaném rozšíření systému emisních povolenek EU ETS2 na domácnosti a koncové spotřebitele jsme ve studiu Estav.tv hovořili s Richardem Richtermocem, předsedou představenstva NRG Group a Ivanem Indráčkem, šéfem Unie nezávislých petrolejářů.
Co je EU ETS2?
Systém navazuje na stávající trh emisních povolenek ETS1, který se týkal pouze velkých firem, elektráren a průmyslu. Domácnosti vytápěné elektřinou nebo CZT proto emisní povolenky v ceně tepla platí už dnes.
EU ETS2 je součástí širšího balíčku klimatických opatření „Fit for 55“.
Rozhodování o zavedení systému probíhalo postupně a napříč několika vládními obdobími, přičemž podoba české implementace vznikla kombinací evropských směrnic a domácích politických rozhodnutí. Zásadní roli hrály nejen vlády, ale i jednotliví poslanci, kteří předkládali pozměňovací návrhy. Hlasování v Evropském parlamentu i v českém Parlamentu ukázala výrazné politické rozdíly mezi jednotlivými stranami.
Praktická podoba a dopady EU ETS2 v ČR
V Česku nyní platí povinnost reportovat množství dodaných fosilních paliv, přičemž samotné obchodování s povolenkami se má naplno rozběhnout od roku 2027/2028. Očekává se, že cena povolenky se výrazně promítne do konečné ceny energií pro domácnosti i dopravu.
Mj. proto, že DPH se počítá až z celkové ceny, tedy po zahrnutí nové povolenky. Jaké hodnoty zdražení jsou přesně očekávány? Dozvíte se v rozhovoru se zástupci NRG Group a Unie nezávislých petrolejářů.
Naděje na zmírnění jsou malé
Systém EU ETS2 teoreticky lze změnit či upravit tak, aby dopady na koncové spotřebitele nebyly tak razantní. Mezi návrhy zaznívá omezení účasti spekulantů, zavedení časově omezené životnosti povolenek, případně pružnější reakce Evropské komise při nečekaném růstu cen. Hosté rozhovoru ale připouští, že výraznější změny jsou v evropském prostředí velmi složité. Jednak vyžadují širokou shodu členských států. Ta není jednoduchá, protože západní státy s EU ETS2 zásadní problém nemají, naopak si běžně zavádí vlastní varianty uhlíkové daně nad rámec ETS2.
A především Evropská komise zatím nikdy nesáhla ke snížení ceny emisních povolenek, a to ani v době energetické krize. Hosté opakovaně zdůrazňují, že hlavním cílem rozšíření emisních povolenek i na koncové spotřebitele je zdražení fosilních paliv tak, aby byl spotřebitel tlačen k hledání alternativ s nižšími emisemi.
Odhady dopadů EU ETS2 na ceny a inflaci
Hosté na základě vlastních výpočtů odhadují zdražení zemního plynu až o čtvrtinu, u hnědého uhlí může cena narůst až o třetinu nebo dokonce dvojnásobek při vyšších cenách povolenek. Dopady systému se také významně projeví v inflaci, což už reflektuje i Česká národní banka při nastavování své měnové politiky. Proč se očekává, že mechanismus uvolnění dalších povolenek při ceně nad 45 eur bude mít malý vliv? Dozvíte se ve videu.
Výhled do budoucna a reakce politických stran
Některé strany slibují zavedení systému zablokovat nebo zmírnit, jiné hledají cesty, jak zmírnit sociální dopady (například formou kompenzačních fondů či daňových úlev). V praxi však hosté očekávají, že systém bude spuštěn v plánovaném rozsahu, a výraznější změny či zmírnění dopadů budou politicky a technicky velmi náročné. Zaznívá i srovnání s Německem, kde už obdobný systém funguje, ale díky vyšší kupní síle spotřebitelů mají jeho dopady jinou váhu než v Česku.