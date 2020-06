TZB-info / Vytápění / Belimo nabízí rozsáhlou nabídku čidel pro TVK

Díky kompletnímu sortimentu čidel může firma Belimo nabídnout všechny přístroje na provozní úrovni TVK společně. Pohony a ventily jsou doplněny rozsáhlým sortimentem čidel pro teplotu, vlhkost, kvalitu vzduchu a tlak.

Firma Belimo nabízí standardizovaná čidla, efektivní metody objednávání, přesné dodání přímo na místo stavebního projektu, jednoduchou montáž, různé možnosti kabelových průchodek, jakož i rychlé uvedení do provozu. Atraktivní, jednotný design zjednodušuje zapojení a montáž čidel, a zaručuje vysokou spolehlivost. Navíc díky charakteristickému oranžovému zabarvení pouzdra, lze čidla rozpoznat jako výrobky firmy Belimo, což je užitečné zejména při uvádění do provozu.

Čidla teploty

Přesné a spolehlivé hodnoty měřené teploty jsou pro optimální komfort budovy a energetickou efektivitu nepostradatelné. Čidla pro měření teploty venkovního vzduchu nebo ve vzduchotechnických kanálech a potrubí byla navržena pro přesné a stabilní měření, jakož i jednoduchou montáž.

Vlastnosti:

Množství výstupních signálů, pasivní NTC a RTD, 0…5/10 V, 4…20 mA zaručují bezproblémové zapojení do všech důležitých systémů automatizace budov na trhu.

Až 8 na čidlu volitelných rozsahů měření pro zjednodušení logistiky, snížení skladových zásob a pro větší flexibilitu.

Přídavné ošetření povrchů slinutím všech kanálových, ponorných a kabelových čidel jako ochrana proti vlhkosti, mechanickému zatížení a vibracím.

Řady výrobků:

Venkovní, kanálová-střední hodnota, kanálová/ponorná, příložná, kabelová, protimrazová

Čidla vlhkosti

Kontrolování vlhkosti je rozhodující pro optimální komfort budovy a rovněž tak důležité pro ochranu infrastruktury budov, výrobní procesy, skladované zboží a umělecká díla. Sortiment dlouhodobě stabilních čidel vlhkosti pro kanály, venkovní vzduch a kondenzaci byl koncipován tak, aby byla zaručena energeticky efektivní kontrola a kompatibilita se všemi důležitými systémy automatizace budov. Vysoce kvalitní a spolehlivá čidla jsou zárukou přesnosti a reprodukovatelnosti. Kombinovaná čidla pro teplotu a vlhkost představují flexibilní a cenově úsporné řešení.

Vlastnosti:

Kapacitní polymerové čidlo na bázi CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) se standardní přesností ±2 % relativní vlhkosti vzduchu a dlouhodobou odchylkou <±0,25% bez ovlivnění vysokou vlhkostí vzduchu a znečištěním.

Multi čidlo s volitelnými výstupními hodnotami: relativní vlhkost, absolutní vlhkost, enthalpie a rosný bod

Až 4 na čidle volitelné rozsahy měření teploty nabízejí flexibilitu při uvedení do provozu, zjednodušují logistiku a snižují nároky na skladové zásoby.

Řady výrobků:

Venkovní, kanálová, kondenzační

Čidla kvality vzduchu

Čidla kvality vzduchu firmy Belimo pro měření CO 2 a VOC zaručují optimální kvalitu vnitřního vzduchu s vyšším komfortem a nejvyššími energetickými úsporami v budovách. Dostupné jsou také kombinace s čidlem teploty a vlhkosti.

Vlastnosti:

Dvoukanálové čidlo CO 2 na bázi technologie NDIR. Přidaný referenční kanál umožňuje kompenzaci dlouhodobých a teplotních změn a zabezpečuje nejvyšší přesnost a dlouhodobou stabilitu

na bázi technologie NDIR. Přidaný referenční kanál umožňuje kompenzaci dlouhodobých a teplotních změn a zabezpečuje nejvyšší přesnost a dlouhodobou stabilitu Široká nabídka kombinovaných multi čidel pro CO 2 , vlhkost, teplotu a VOC snižuje náklady na práci a materiál

, vlhkost, teplotu a VOC snižuje náklady na práci a materiál Dvoukanálová samokalibrační technologie umožňuje použití čidel CO 2 firmy Belimo ve všech budovách a aplikacích – také tam, kde metoda ABC (Automatic Background Calibration) není použitelná

Řady výrobků:

CO 2 ,

CO 2 + teplota,

CO 2 + vlhkost + teplota,

CO 2 + VOC,

CO 2 + VOC + teplota,

CO 2 + VOC + Mix CO 2 /VOC + teplota

Čidla tlaku

Přesné měření tlaku je důležité pro optimální výkon systémů TVK. Čidla tlaku firmy Belimo měří velmi nízké hodnoty až velmi vysoké hodnoty tlaku ve vzduchu, vodě a chladicích okruzích. Čidla měří přesně tlak, diferenční tlak a objemový průtok pro spolehlivou regulaci a kontrolu. Volitelné rozsahy měření nabízejí zvýšenou flexibilitu aplikace.

Vlastnosti:

Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch

8 na čidle volitelných rozsahů měření diferenčního tlaku

Možnost informace objemového průtoku vzduchu: Výpočtové vzorce důležitých výrobců jsou zaprogramovány

Vyjímečná stabilita nulového bodu a vysoká přesnost

Automatická korekce nulového bodu nebo ruční kalibrace jako možnost

LCD ukazatel jako možnost

Spínač diferenčního tlaku pro vzduch

Na čidle nastavitelný spínací bod

Přes 106 spínacích cyklů

Čidlo diferenčního tlaku pro vodu

Vysoce stabilní odporový element čidla na keramickém substrátu

Robustní pouzdro z nerez oceli

Čidlo tlaku po vodu a chladící směs

Odporový element čidla na membráně z nerez oceli

Veškerý použitý materiál je z nerez oceli

Řady výrobků:

Diferenční tlak vzduchu, přepínač difer. tlaku vzduchu, diferenční tlak vody, tlak vody a chladící směsi

Čidla průtoku

Spolehlivé měření průtoku hraje rozhodující úlohu při energeticky efektivní optimalizaci systémů TVK. Čidlo vycházející z ultrazvukové metody od firmy Belimo umožňuje přesné měření průtoku vody a směsi vody a glykolu v celém rozsahu teploty od –20 do 120 °C. Čidlo z korozi odolných materiálů není díky principu měření na bázi ultrazvuku citlivé na znečištění. Tím je zaručen spolehlivý provoz a dlouhá životnost.

Vlastnosti:

Multipoint kalibrace za mokra zaručuje vysokou přesnost a reprodukovatelnost v celém rozsahu měření půtoku

Patentovaná logika kompenzace teploty a glykolu představuje přesnost v celém rozsahu teploty a koncentrace.

±2 % přesnost měření a ±0,5 % reprodukovatelnosti zaručují přesné měření průtoku

Ultra-kompaktní velikost: S krátkou délkou náběhu 5 x DN a bez minimální délky může být ultrazvukové čidlo firmy Belimo instalováno i v malých prostorových podmínkách

Nízká spotřeba 0,5 W šetří energie a umožňuje použití menšího transformátoru

Řady výrobků:

Ultrazvukový průtok (objemový průtok)

Přehled čidel firmy Belimo

Níže uvedené tabulky nabízejí přehled širokého sortimentu čidel firmy Belimo pro všechny aplikace s příslušnými technickými specifikacemi.

Teplota

Použití typový klíč výstupní signal měřicí rozsah 1

výrobní nastavení speciální délka (mm) použití / komentář Multirange

(volitelné) venkovní 01UT pasivní –35…+50 °C – – – venkovní čidlo teploty

– prostorové čidlo teploty s NEMA 4X / IP65-krytí 22UT aktivní –50…+50 °C 8 – kanálové/ ponorné 01DT pasivní závislé na čidlu – 50, 100, 150, 200, 300, 450 – kanálové čidlo teploty

– ponorné čidlo teploty; zapotřebí je svorková půchodka nebo ponorný dřík 22DT aktivní 0…+160 °C 8 50, 100, 150, 200, 300, 450 kanálové- průměrná hodnota 22MT aktivní –20…+80 °C 8 6000 Čidlo průměrné kanálové teploty pro zařízení na úpravu vzduchu nebo velké kanály s tvorbou vrstev příložné 01ST pasivní –35…+100 °C – – Příložné čidlo teploty pro topná zařízení a solární kolektory, pasivní (ST, bez pouzdra) a pasivní nebo aktivní (HT, s pouzdrem) 01HT pasivní –35…+90 °C – – 22HT aktivní 0…+100 °C 8 – kabelové 01CT pasivní –35…+100 °C – 2000 Kabelové čidlo teploty pasivní (bez pouzdra) a aktivní (s pouzdrem) 22CT aktivní 0…+160 °C 8 2000 protimrazová ochrana 01DTS přepínač –10…+12 °C – 3000, 6000 Mrazový termostat pro ochranu zpětných chladičů a registrů v zařízení na úpravu vzduchu s automatickým nebo manuálním resetem.

Vlhkost

Použití typový klíč měřené hodnoty výstupní signál měřicí rozsah použití / komentář vlhkost teplota 1 výrobní nastavení Multirange (volitelné) venkovní 22UTH vlhkost, teplota, enthalpie, bod tání, abs. vlhkost aktivní, Modbus

RTU, BACnet MS/TP 0…100% rH –20…+80 °C 4 – Venkovní čidlo vlhkosti/teploty

– Prostorové čidlo vlhkosti/teploty s NEMA 4X / IP65-krytí

– Možnost: Ochrana před povětrnností kanálové 22DTH vlhkost, teplota, enthalpie, bod tání, abs. vlhkost aktivní, Modbus

RTU, BACnet MS/TP 0…100% rH –20…+80 °C 4 Kanálové čidlo vlhkosti/teploty kondenzace 22HH kondenzace přepínač – – – Kondenzační čidlo

varianta: externí čidlo

Kvalita vzduchu

Použití typový klíč měřené hodnoty výstupní signál měřící rozsah použití / komentář CO 2 teplota vlhkost kanál 22DC CO 2 aktivní 0…2000 ppm – – Kanálové čidlo CO 2 22DTC CO 2 , teplota aktivní 0…2000 ppm – – Kanálové čidlo CO 2 , T 22DTM CO 2 , teplota, vlhkost Modbus RTU, BACnet MS/TP 0…2000 ppm 0…+50 °C 0…100% rH Kanálové čidlo CO 2 , H, T 22DCV CO 2 , VOC aktivní 0…2000 ppm – – Kanálové čidlo CO 2 , VOC 22DCM CO 2 , teplota, VOC aktivní 0…2000 ppm 0…+50 °C – Kanálové čidlo CO 2 , VOC, T 22DCK CO 2 , teplota, VOC, mix CO 2 /VOC aktivní 0…2000 ppm 0…+50 °C – Kanálové čidlo CO 2 , VOC, CO 2 /VOC, T

Tlak

Použití typový klíč měřené hodnoty výstupní signal médium měřicí rozsah 2 možnosti použití / komentář tlak Multirange

(volitelné) kanál 22ADP diferenční tlak, průtok3 (objemový průtok) aktivní, Modbus RTU vzduch 250 Pa, 2500

Pa, 7000 Pa • automatická korekce nulového bodu, displej Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch MS diferenční tlak MP-Bus® vzduch –20…600 Pa VAV-systémy (systémy variabilního průtoku) 01APS diferenční tlak přepínač vzduch 20…300 Pa, 50…500 Pa, 200…1000 Pa, 500…2500 Pa Spínač diferenčního tlaku pro vzduch potrubí 22WP relativní tlak aktivní vzduch, voda, chladící směs 4, 6, 10, 16 bar Čidlo tlaku pro vodu a chladící směs 22WDP diferenční tlak aktivní voda 1, 2.5, 4, 6 bar Čidlo diferenčního tlaku pro vodu

Průtok

Použití typový klíč měřené hodnoty

průtok (objemový průtok) výstupní signal médium měřicí rozsah

průtok (objemový průtok) použití / komentář potrubí FM • 0…10 V voda

směs voda/glykol-(<60%) 25, 46, 83, 130, 180, 345 l/min Dynamický rozsah: 1 : 100

Všechna čidla fimy Belimo jsou pro:

Aktivní: 0…5/10 V, 4…20 mA

Pasivní: PT100, PT 1000, Ni 1000, NiTK5000, Ni 891, NTC10K, NTC10K Precon, NTC20K

Komunikace: Modbus RTU, BACnet MS/TP

Napájení: DC 15…24 V, AC 24 V

Krytí: NEMA 4X / IP65 (vyjímka jsou 01APS a FM: IP54, MS: IP40)

1) Pro aktivní čidla s více volitelnými rozsahy měření (Multirange) je uvedeno výrobní nastavení. Pro další rozsahy a přípustné rozsahy teploty okolí a média viz technický list.

2) Pro čidla tlaku s více rozsahy měření (Multirange) je uveden maximální rozsah. Další rozsahy viz technický list.

3) Pouze pro čidla s Modbus RTU.