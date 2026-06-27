Šest z deseti mladých láká podnikání
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Šest z deseti mladých láká podnikání
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Mladí Češi často nevnímají školu jako dostatečnou přípravu na pracovní trh. Pouze pět procent z nich si myslí, že je školství plnohodnotně připravilo na praxi. 27 % oceňuje teoretický základ, praxi si ale podle svých slov museli získat sami.
Drtivá většina Čechů ve věku 18 až 29 let chce kariérně růst a šest z deseti mladých láká podnikání
Téměř čtyři pětiny z generace 18-29 let považují za důležité mít v práci možnost se dále rozvíjet a získávat nové dovednosti. Průzkum1) zároveň ukazuje, že mladí citlivě vnímají i nástup umělé inteligence.Mladí chtějí růst a vzdělávat se. Škola jim ale často nestačí
- Možnost kariérního růstu je pro mladé při výběru zaměstnání zásadní. Za důležitou ji v průzkumu označilo 81 procent lidí ve věku 18 až 29 let, zatímco v obecné populaci je toto číslo o deset procentních bodů nižší.
- Téměř 80 procent mladých zároveň chce mít možnost se při práci dále vzdělávat. Právě další vzdělávání a rychlejší doplňování dovedností může být důležité i pro posun české ekonomiky k vyšší přidané hodnotě.
- Zároveň ale mladí Češi často nevnímají školu jako dostatečnou přípravu na pracovní trh. Pouze pět procent z nich si myslí, že je školství plnohodnotně připravilo na praxi. Dalších 27 % oceňuje alespoň teoretický základ, praxi si ale podle svých slov museli získat sami. Většina mladých tak má pocit, že je škola na pracovní trh nepřipravila dostatečně.
„Cech topenářů a instalatérů ČR oceňuje a podporuje spolupráci škol s firmami, která umožňuje školám zařadit nové technologie a výrobkové novinky. Novinky se objevují i v soutěži Učeň instalatér a zlepšují propojení s praxí. Může se zdát, že se to týká jen finále soutěže, která se pravidelně koná v rámci Stavebního veletrhu v Brně, ale příprava na soutěž běží po celý rok v jednotlivých školách. K novinkám a modernímu nářadí se tak dostane mnoho budoucích řemeslníků i nad rámec běžné výuky. I v rámci druhé soutěže, Vědomostní olympiády, pravidelně zařazujeme novinky z oboru. Například krajská kola soutěže často hostí jednotliví partneři a součástí programu jsou aktivní prohlídky showroomů a vzdělávacích učeben,“ říká Ing. Dagmar Kopačková, viceprezidentka CTI ČR.
Přechod na pracovní trh mladým komplikují i požadavky zaměstnavatelů
S požadavky na praxi i při nástupu na juniorní pozici se potýká 43 procent mladých. Nízkou nástupní mzdu, která podle nich neodpovídá nákladům na život, zmiňuje 55 procent dotázaných ve věku 18 až 29 let. Nejcitelněji tuto skutečnost pak vnímá věková kategorie 30 až 49 let. Za jednu z nejvýznamnějších překážek při hledání dobré práce v Česku označilo nízkou nástupní mzdu 61 procent z nich.
Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který pro Českou spořitelnu a portál Evropa v datech realizovala agentura Ipsos v rámci Indexu prosperity a finančního zdraví (IPFZ). Mladí Češi zároveň kladou velký důraz na další vzdělávání. 1)
Mladí zároveň častěji než zbytek populace přemýšlejí o podnikání
Myšlenka založit živnost nebo firmu láká 44 procent lidí ve věku 18 až 29 let, další sedmina o podnikání aktivně uvažuje a plánuje ho. Dohromady tedy podnikání připouští téměř 60 procent mladých. V obecné populaci je to méně než polovina lidí. V podnikání mladé nejčastěji brzdí nedostatek financí, který uvádí 51 % z nich, a také strach z neúspěchu a finanční nejistoty.
Vzdělávání je podfinancované a Češi se často nechtějí dovzdělávat
Specifickou oblastí je vzdělávání, které v Česku podle expertů dlouhodobě doplácí na nižší investice i slabší ochotu části dospělých dále se vzdělávat nebo rekvalifikovat. Výdaje na školství klesly na 4,5 % HDP a bariéry rozvoje se podle analytiků promítají i do širší konkurenceschopnosti ekonomiky. Brzdou zůstává také byrokracie nebo odliv části perspektivních startupů do zahraničí. 2)
„Jsme rádi, že v současné době je opět aktuální zavedení mistrovské zkoušky. CTI ČR připravil kompletní materiály mezi prvními řemeslnými společenstvy a považujeme za promarněnou šanci, že dosud mistrovská zkouška není zavedena. Jde o dobrovolný formát, nicméně jasně zařazený do systému vzdělávání ČR. Až praxe ukáže, jaký zájem řemeslníci budou mít, nicméně jde o praxi úspěšnou v celé řadě jiných zemí. Samozřejmě bude také důležité, jak se budou dále vyvíjet výhody, které mistrovská zkouška bude svým nositelům v rámci řemesla přinášet,“ dodává Kopačková a upozorňuje, že CTI ČR pravidelně pořádá kurzy a semináře, které reagují na novinky, novou legislativu a nové požadavky tak, aby ulehčil svým členům plnění povinností a reakci na požadavky zákazníků. Sledujte aktuality na webu CTI ČR.
Zdroje:
1) Index prosperity a finančního zdraví je společný výzkum České spořitelny, datového portálu Evropa v datech a Sociologického ústavu AV ČR. Index v dlouhodobém horizontu měří a analyzuje prosperitu Česka a míru finančního zdraví Čechů.
2) TZ_IPFZ_Index-prosperity-2025_fin.docx
Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...