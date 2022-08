TZB-info / Vytápění / Elektrické vytápění / Elektrokotel si najde místo i v současných novostavbách

Elektrokotel si najde místo i v současných novostavbách

Novela vyhlášky o energetické náročnosti budov nabyla účinnosti 1. září 2020, největšího zpřísnění se ale dočkala až od začátku letošního roku. Stavitelé a investoři se nově pro získání Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) musejí vejít do nízkoenergetického standardu.

Zatímco do konce roku 2021 mohly rodinné domy spotřebovat až 160 kWh/m2 primární neobnovitelné energie za rok, ty postavené od letošního roku se musí vejít do ročního limitu 75 kWh/m2, potažmo do 95 kWh/m2, pokud mají vytápěnou plochu menší než 120 m2. Tím ale novinky nekončí, kromě samotných tepelných ztrát budovy hraje roli také zdroj energie pro vytápění. Elektřina je v tomto případě vzhledem k její tuzemské neefektivní výrobě z fosilních paliv penalizována hodnotou 2,6, což toto médium ve většině letošních stavebních projektů diskvalifikuje z použití jako primární zdroj vytápění. A to přesto, že moderní elektrokotel pracuje s účinností vyšší než 99 %. I zde je však patrný progres, protože uvedený faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie stanovený na zmíněnou hodnotu 2,6 se v minulosti pohyboval až na hodnotě 3,0.

Ideální sekundární zdroj

Vytápění elektřinou nabízí ale tolik výhod, že si najde cestu i do moderních ekologických novostaveb. Jen už nebude zdrojem jediným, ale bude se doplňovat s jiným zdrojem energie. Tím může být krbová vložka, tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely nebo třeba kotel na pelety. Jedním z aktuálních trendů, které jsou dány i změnou legislativy, je používání více typů vytápění, které se vzájemně doplňují, a kombinovat jejich výhody. V praxi to vypadá tak, že během přechodných období na jaře a na podzim nebo v době, kdy jsem doma, topím krbovými kamny a v tuhé zimě, kdy chci rovnoměrně vytopit celý objekt a cítit se komfortně, dotápím elektrokotlem. Další běžnou praxí je kombinace tepelného čerpadla vzduch-vzduch, které je s ohledem na pořizovací cenu nejdostupnější, a elektrokotle pro vytápění v tuhých mrazech a přípravu teplé vody v externím zásobníku.

Úspory díky dvoufázovému tarifu

Přestože má elektřina pověst drahého způsobu vytápění, v budovách s nízkou tepelnou ztrátou to už neplatí. Pokud je dům vhodně orientován vůči světovým stranám a kvalitně zateplen, jsou požadavky na vytápění zejména při současných mírných zimách minimální. Díky elektrokotli je také možné využít nízké tarifní sazby a tím zlevnit provoz ostatních spotřebičů. Vyřazení elektrokotlů jako primárního zdroje tak není dáno ekonomickými, ale ekologickými důvody, kdy Česká republika vyrábí zhruba polovinu elektrické energie z fosilních paliv. Elektrokotel navíc zajistí i celoroční ohřev teplé užitkové vody, což například tepelné čerpadlo nebo kotel na pelety tak dobře nezvládne. Oproti nim má mnohdy mnohonásobně nižší pořizovací a téměř nulové servisní náklady.

Rekonstrukce jsou bez problémů

V případě rekonstrukcí je situace výrazně jednodušší. Dokonce i pokud je rekonstruováno více než 25 % obálky budovy a je tedy vyžadováno zpracování PENB, tak k jeho získání stačí splnit pouze referenční účinnost tepelného zdroje. Ta musí dosahovat alespoň 92 %, což v případě elektrokotlů není problém. Pokud je tedy stávající objekt rodinného domu revitalizován do nízkoenergetického standardu, je elektrokotel ideální volbou. Pokud je navíc doplněn fotovoltaickými panely, jedná se o jednoduché a funkční řešení, které majiteli ušetří starosti a finance na desítky let. Elektrokotel se hravě totiž postará o vytápění i přípravu teplé užitkové vody.

Elektrokotel si rozumí s fotovoltaikou i tepelným čerpadlem

Jako doplňkový zdroj vytápění se elektrokotel uplatní díky rychlému dodání tepla, bezobslužnému provozu a možnosti přizpůsobovat topný výkon. V neposlední řadě pro jeho použití mluví i malé rozměry, tichý bezemisní a bezobslužný provoz, díky kterému může být instalován prakticky kdekoliv v nemovitosti. Získání PENB je posuzováno individuálně podle výpočtů z projektu konkrétní nemovitosti.