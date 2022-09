TZB-info / Vytápění / Kotle, kamna, krby / Chcete ušetřit? Je nejvyšší čas na výměnu starého plynového kotle

České domácnosti pod tlakem vysokých cen i negativních prognóz nahrazují staré plynové kotle a často volí alternativní zdroje vytápění. Poněkud opomíjenou cestou k úsporám je nahrazení starého plynového kotle kondenzační variantou.

„I kdybychom jen v domácnostech nahradili všechny plynové kotle elektrickým vytápěním, kapacita sítě by byla nedostatečná. Například pro městské byty s etážovým vytápěním je zemní plyn i nadále jednoznačně nejlepším a většinou také v podstatě jediným možným řešením,“ vysvětluje Lukáš Maštera, obchodní ředitel firmy Thermona.

Kondenzační technologie uspoří až 30 % plynu

I na vytápění plynem se dá ušetřit. Při přechodu z atmosférického na kondenzační kotel se sofistikovanou regulací dochází ke snížení nákladů na plyn zhruba o 30 %, podle výše tepelné ztráty objektu. Běžné atmosférické kotle, kterých se do roku 2015 prodávala převážná většina, fungovaly s deklarovanou účinností maximálně 90 %. V Česku jsou jich dosud v provozu odhadem statisíce. I když kotel ještě funguje, vlivem jeho postupného zanášení a opotřebení dochází k postupnému snížení účinnosti. Udržovat starý kotel v provozu se tak zbytečně prodražuje. Vysoká účinnost kondenzačních kotlů, uváděná nad hranicí 100 %, je dána tím, že tyto kotle umí využít i teplo ze spalin, které u atmosférických kotlů doslova vyletí komínem. Proto se při výpočtu účinnosti kondenzačních kotlů dostáváme na hranici 107 %. Téměř třetinová úspora za palivo v praxi znamená, že zatímco ještě před rokem byla návratnost investice do nového plynového kotle zhruba pět až osm let, při dnešních cenách energií se zkrátila zhruba na polovinu.

Nový kotel je jen jednou složkou úspor

Investice do kondenzačního kotle přináší i další výhody a úspory. Díky užitečné schopnosti rychlé modulace výkonu je možné jeho provoz rozvrhnout přesně podle potřeb obyvatel domácnosti. Provoz kotle lze naprogramovat tak, aby přes den zbytečně nevytápěl prázdnou nemovitost nebo neohříval vodu v zásobníku. K automatickému spuštění dojde v přesně stanovený čas, například před návratem z práce. Díky napojení na sofistikovanou regulaci a dálkově řízené termostatické hlavice lze programovat regulování teploty automaticky pro každou místnost zvlášť, a tak ještě více ušetřit. V dnešní době nelze opomenout ani významně nižší spotřebu elektrické energie. Starší plynové kotle měly spotřebu až kolem 120 W, ty dnešní se díky modulaci chodu čerpadla často dostanou i pod 20 W.

Tepelná čerpadla nelze instalovat všude

Tepelná čerpadla vyžadují specifické nároky z pohledu umístění i ochrany před hlukem. To je prakticky diskvalifikuje pro použití v bytových jednotkách městské zástavby. Ale ani v případě rodinných domů není jejich instalace vždy ideální volbou. Podle dat z Českého statistického úřadu, která vychází z loňského celonárodního výzkumu Sčítání 2021, neprošly od roku 1991 v České republice výstavbou nebo zásadní rekonstrukcí více než dvě třetiny (70,7 %) domů. Přitom právě nerekonstruované nemovitosti starší než 30 let a s vysokou tepelnou ztrátou mají velké nároky na výkon zdrojů vytápění. Naráží tak na limity tepelných čerpadel, jejichž účinnost klesá v případě potřeby ohřevu topné vody na vysoké teploty. V praxi tak musí být tepelná čerpadla doplněna dalším, záložním zdrojem pro chladné dny, kterým velice často bývá elektrický kotel. Tím ale klesá deklarovaná ekonomika jejich provozu a prodlužuje se návratnost. „Kondenzační plynový kotel lze i se zásobníkem na teplou vodu pořídit za zhruba 80 tisíc korun, včetně veškerých nákladů na instalaci. To je zhruba čtvrtinová cena oproti tepelnému čerpadlu,“ upozorňuje Lukáš Maštera. Dobrou zprávou podle něho je, že lze ještě najít instalační firmy s volnými kapacitami do konce roku, a tím pádem i stihnout letošní topnou sezonu.

Starý plynový kotel vyměňte co nejdříve

Při současných cenách energií totiž nemá smysl čekat, až starý kotel doslouží. Právě nyní je nejvhodnější doba na jeho výměnu. Český výrobce Thermona nabízí dlouhodobě prodlouženou, tříletou záruku, takže máte jistotu, že vás nepřekvapí neočekávané výdaje za servis. Kromě toho nabízí nyní Thermona CASHBACK až 3 tisíce korun na kotle zakoupené do konce listopadu.