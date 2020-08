TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Moderní systém pro optimalizaci vytápění | Smatrix Pulse

Moderní systém pro optimalizaci vytápění | Smatrix Pulse

Horká koupelna, studená chodba? Nikoliv se systémem Smatrix Pulse, který umožňuje regulovat teploty v každé místnosti individuálně: rychle a jednoduše pomocí aplikace. Přečtěte si více o Smatrix Pulse.

Horká koupelna, studená chodba? Moderní systém pro optimalizaci vytápění

Zima, nízké a mrazivé teploty, studený vítr, déšť a sníh způsobují, že si někdy přejete, abyste nikdy nemuseli odejít ze svého domu. Protože se mezi Vašimi čtyřmi stěnami cítíte útulně, v příjemném teple. Pro lepší kontrolu nad vytápěním používá mnoho domácností referenční termostat. Jeho pomocí se nastaví teplota pro jednu místnost, na základě které je vytápěn i zbytek objektu bez ohledu na skutečnou teplotu v jednotlivých místnostech.

Jakkoliv prakticky to na první pohled vypadá, je tu jeden problém: instalací centralizovaného termostatu pouze na jednom místě jsou všechny ostatní místnosti závislé na teplotě v uvedené místnosti. Obvykle je kvůli své centrální poloze místem instalace obývací pokoj. Když je zde pohodlných 23 stupňů, obývací pokoj je kvůli trvalému slunečnímu záření vyhříván jako sauna a ložnice na severní straně budovy je o deset stupňů chladnější než jakákoli jiná místnost. Vnější vlivy a zejména způsob provozu (bydlení) výrazně ovlivňují vytápění, což může vést k nedostatečnému nebo nadměrnému zásobování teplem. Dosáhnout ideální teploty místností v celém domě je složité, zejména pro větší byty nebo rodinné domy. Také nezapomínejme na potřeby každého jednotlivce v domácnosti. Všichni máme různé potřeby i preference.

Chytrý topný systém pro dokonalou teplotu v každé místnosti





Smatrix Pulse je řešením výše uvedeného problému: doplněk k Vašemu systému podlahového vytápění na bázi vody s bezdrátovými nebo kabelovými termostaty regulujícími teplotu a se snadným přístupem přes aplikaci nebo hlasového asistenta. Smatrix Pulse kombinuje maximální komfort a snadné použití s chytrými funkcemi pro optimalizaci Vašeho vytápění. Díky termostatům v každém pokoji umožňuje nezávislé nastavení teploty v každé místnosti rychle a jednoduše pomocí aplikace.

Cestujete domů a přejete si útulný a příjemně vyhřátý obývací pokoj? Teplotu si jednoduše nastavíte už na cestě! Pokud odjíždíte na dovolenou, můžete systém přepnout na „Away” nebo „Eco” a ušetřit tak ještě více. Aplikace Smatrix Pulse Vám také ukazuje aktuální předpověď počasí, abyste mohli okamžitě reagovat. Kromě hlasového asistenta můžete termostaty snadno ovládat i pomocí hlasového ovládání.

Pociťte pohodlí na vlastní kůži

Příjemné teplo od 7 hodin ráno a chladno během noci? Nebo tepleji večer a chladněji během dne? Nastavte si teplotu místností dle Vašich představ! Každý člen domácnosti je schopen přizpůsobit si vytápění podle svých vlastních preferencí a vytvořit si svou individuální zónu pohodlí. Se systémem Smatrix Pulse lze každou místnost ovládat nezávisle.

Smatrix Pulse se přizpůsobí Vašim potřebám a ušetří náklady za energii

Každý z nás má svůj vlastní rytmus. Brzy ráno odcházíte do práce a domů se vracíte pozdě, ale Vaše děti se vracejí domů odpoledne, předtím, než znovu odcházejí na volnočasové aktivity. Je dost náročné přidávat nebo ubírat teplotu ve správnou chvíli. Smatrix Pulse pomůže zjednodušit Váš každodenní život: naprogramováním systému Smatrix Pulse dovolíte, aby systém vytápění poznal Váš rytmus. Kromě toho funkce automatického vyvážení monitoruje každou změnu prostředí a podle toho přizpůsobuje vytápění, čímž se odstraňuje potřeba manuálního vyvážení. Automatické vyvážení pokračuje přes roční období a během měnícího se životního stylu a způsobu používání v domácnosti, což zajišťuje rovnoměrnější podlahové teploty a rychlejší reakční časy systému s nižší spotřebou energie než jakýkoli standardní systém zapínání a vypínání. Vše bez nutnosti manuálních úprav instalatéra.





Snadná instalace a používání

Zní to složitě a náročně? Naopak! Instalace Smatrix Pulse je velmi jednoduchá: buď do Vašeho podlahového vytápění Uponor, nebo do stávajícího systému podlahového vytápění. Děláte renovaci nebo jste unavení z nerovnoměrné teploty okolí?

Díky systému Smatrix Pulse ušetříte čas, energii, peníze a získáte optimální komfort.

Zaujalo Vás to? Získejte více informací o Smatrix Pulse na tomto odkazu

https://www.uponor.cz/produkty/zonova-regulace-teploty-a-privodu/uponor-smatrix-pulse