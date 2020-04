TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Řešení vytápění pro stavby s vysokými nároky na hygienu

Řešení vytápění pro stavby s vysokými nároky na hygienu

Nemocniční prostory, školství nebo i domácnosti s vysokými požadavky na hygienu či snadnou údržbu radiátorů. Portfolio největšího českého výrobce otopných těles, společnosti KORADO, nabízí řešení pro tyto prostory v podobě radiátorů RADIK HYGIENE a RADIK CLEAN. Zde všude najdou tato speciálně konstruovaná tělesa pro maximální čistotu své uplatnění.

Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou to je RADIK HYGIENE. Jedná se o deskové otopné těleso v provedení KLASIK, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy. Svou konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem. V provedení VENTIL KOMPAKT, které umožňuje pravé spodní připojení na rozvod otopné soustavy, je určeno pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

RADIK HYGIENE je upraven pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu. Všechny typy jsou bez přídavné plochy mezi deskami, takže zde nedochází k usazování prachu ve srovnání s běžným provedením radiátorů. Mají hladkou čelní desku, snadno omyvatelnou a švové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou. U typu 20S je větší vzdálenost mezi deskami (hloubka tělesa B = 102 mm) ve srovnání s klasickým řešením typu 20 (B = 66 mm). Radiátor nemá bočnice ani horní mřížku. V základní výbavě má i potřebný počet navrtávacích konzol, které umožňují upevnit otopné těleso standardně až 65 mm od stěny. Radiátor lze tedy jednoduše omýt ze všech stran a to i ve vnitřním prostoru mezi deskami či za tělesem jako takovým. Lakování je hladké a na celé těleso je výrobce poskytována záruka 10 let. Je tedy ideálním řešením do místností, kde je potřeba zachovat čistotu, od prostor nemocnic až např. po dětské pokoje běžných domácností.

V případě modelu RADIK CLEAN se jedná o provedení KLASIK i VENTIL KOMPAKT. Všechny typy jsou bez přídavné plochy, bez mřížky a bočních krytů. Čelní deska oproti modelu HYGIENE není hladká, ale má standardní prolisy. Švové svary nejsou zakryté lištou, nicméně i tak toto těleso najde ideální využití i v domácnostech, kde je vyšší požadavek na čistotu prostředí a snadnou údržbu, což ocení např. alergici. Jeho výhodou je i podstatně nižší cena. Nově je model CLEAN k dostání i jako těleso s univerzálním připojením na otopnou soustavu označené jako RADIK CLEAN VKM8. Tento model pokrývá 4 nejčastěji používané způsoby připojení těles na otopnou soustavu. Dalších 12 způsobů připojení je v praxi méně častých, ale umožňují snížit náročnost montáže ve speciálních případech, které často vznikají při modernizacích.



Obr. Nejčastěji využívané možnosti připojení těles RADIK VKM8 Obr. Nejčastěji využívané možnosti připojení těles RADIK VKM8



Obr. Rozšiřující možnosti připojení těles RADIK VKM8 na otopnou soustavu Obr. Rozšiřující možnosti připojení těles RADIK VKM8 na otopnou soustavu

Z pohledu nároků na instalaci nové otopné těleso RADIK CLEAN VKM8 nic nemění. Stejně jako u ostatních těles v provedení ventil kompakt je uvnitř tělesa RADIK CLEAN VKM8 integrován osmistupňový regulační ventil s plynule nastavitelnou regulací průtoku, který lze osadit termostatickou hlavicí.

