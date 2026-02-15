Interiér Werichovy vily vytápí i zdobí radiátory Excelsior
Přehrát audio verzi
Interiér Werichovy vily vytápí i zdobí radiátory Excelsior
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
V loňském roce jsme si připomněli 120. výročí narození Jana Wericha. Jeho jméno nese vila, ve které na pražské Kampě dlouho žil. Designovou zajímavostí Werichovy vily jsou radiátory Zehnder Excelsior.
www.werichovavila.cz
Objekt vily, ve které Jan Werich žil v pronájmu od roku 1945 do své smrti v roce 1980, má více než 450letou historii. V roce 2002 byla vila zasažena povodní, při které voda z Vltavy vystoupala až do výše prvního patra domu. Následnou rekonstrukci zajistila Městská část Prahy 1. Ve veřejné otevřené soutěži na kulturní využití získalo vilu v roce 2015 do pronájmu Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.
Zájem Nadace prezentovat odkaz Wericha a Voskovce a dalších osobností spjatých s Werichovou vilou vyplývá z dlouhodobé snahy Medy Mládkové pečovat o českou kulturu a zprostředkovávat ji v různých podobách veřejnosti. V roce 2012 vstoupil do správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových JUDr. Jiří Pospíšil, který se spolu s Medou Mládkovou věnoval dopracování ideového řešení expozice věnované životu a tvorbě Jana Wericha. Jiří Pospíšil také koordinoval celý projekt Oživení Werichovy vily. Patronkou projektu se stala hraběnka Mathilda Nostitz, blízká přítelkyně Medy Mládkové; obě dámy spojovala intenzivní péče o kulturní dědictví České republiky a Evropy.
Miroslav Váša, obchodně technický zástupce Zehnder, v rozhovoru popisuje celý proces, proč je vytápění Werichovy vily založeno na radiátorech Zehnder Excelsior.
Při rekonstrukci vytápění Werichovy vily měli architekti v podstatě volné ruce. Původní technické vybavení vily bylo při povodni z větší části zničeno, a proto vyklizeno. Projekt nového vytápění byl založen na dostupnosti zemního plynu a využití plynového kotle, na který navazuje teplovodní soustava s ocelovými radiátory. Aby byl provoz úsporný, radiátory jsou osazeny termostatickými ventily. Kotelna je v neveřejné části vily.
Obr. Vytápění ve vile je teplovodní a zdrojem tepla je plynový kotel (Foto a Copy: JH)
Při volbě radiátorů se architekti nemuseli držet přesně daných historických poměrů. Marek Tichý za studio TAK Architects, které zpracovalo projekt rekonstrukce vily, zdůraznil, že jim design radiátorů Zehnder Excelsior velmi dobře koresponduje s historickými budovami. Jednoduchý, spíše neutrální tvar, který neznásilňuje interiér, není přeumělkovaný, vytváří nenápadnou ale přitom moderní designovou vrstvu.
Ve vile je v přízemí kavárna a recepce, nad nimi původně obytný prostor, který nyní připomíná život a dílo Jana Wericha a osobností, se kterými se přátelil a spolupracoval a nad ním je prostorově velkoryse řešené podkroví, kde probíhají různé veřejně přístupné společenské a kulturní akce. Každý z interiérů tak má jiný charakter provozu, ale všechny je sjednocuje společný design radiátorů i jejich barva. Je to možné díky tomu, že radiátory Zehnder Excelsior jsou rozměrově, tedy nejen z hlediska jejich délky, ale i hloubky a výšky a tedy i tepelného výkonu variabilní. Barva byla přizpůsobena jednotné barvě nátěrů rámů oken, neboť většina radiátorů je umístěna pod okny.
Provozní výhodou radiátorů Zehnder Excelsior je i snadná čistitelnost, což je v případě prostorů s velkým pohybem osob žádoucí.