TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / S Brilonem se soutěží o auto a jezdí zelenou Prahou na kole. Protimluv? Rozhodně ne

S Brilonem se soutěží o auto a jezdí zelenou Prahou na kole. Protimluv? Rozhodně ne

Hraje se o nový Nissan Interstar L2H2 s motorem 2,3D a bohatou výbavou. A cyklistika Prahou v této podobě, to je paráda.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Jsme uprostřed období, které trhá teplotní rekordy a není úplně snadné si představit, že za 3 měsíce bude pryč i babí léto a zima se zeptá, jak jsme se připravili v létě. Zdeňka Fučíka, CEO a předsedu představenstva Brilon, jsme požádali o komentář, jak vypadá letošní léto z pohledu dodavatele topenářského zboží, protože léto je vždy ideálním obdobím pro rekonstrukci a údržbu vytápění.

Zároveň chceme připomenout soutěž pro topenáře, kteří montují tepelná čerpadla.

V Brilonu zahájili léto netradičně

Brilon s 50 zákazníky vyrazil na cyklovýlet. To v jejich případě není nic překvapivého, ale skupiny cyklistů se vydaly ne do Polabí, jak čekaly, ale do Prahy na náplavku. Proč právě na náplavku a proč do centra?

Pojďte se s námi podívat, jak se jezdí Prahou ne v přeplněných ulicích, ne autem, ne v zástavbě, ale zelení a přírodou. Každá společnost chce být dnes udržitelná a ekofriendly. Mnohdy je to víc marketing než realita, ale Brilon ukázal svým zákazníkům, že má přírodu opravdu rád, umí si ji užít a vážit a upřímně, takto je pražská cyklistika paráda.