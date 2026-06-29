Tepelná čerpadla v bytových domech: rozhodují data, ne strašení a nepravdy
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Tepelná čerpadla v bytových domech: rozhodují data, ne strašení a nepravdy
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Vytápění bytových domů je pro SVJ stále větší téma. Rostoucí ceny tepla i nejistota na trhu vedou vlastníky k otázce, zda má smysl uvažovat o vlastním zdroji. Tepelná čerpadla ale často provází obavy a nepravdy, například kvůli starým radiátorům, hluku nebo souvisejícím nákladům. Odpověď přitom není univerzální a pravda je podložena praxí. Rozhoduje konkrétní dům, technický návrh, regulace a zkušenost dodavatele z reálného provozu.
Proč bytové domy hledají jinou cestu
Teplo patří v bytových domech k největším pravidelným nákladům. Pokud jeho cena roste, dopad pocítí každý vlastník bytu. Proto stále více SVJ řeší, zda zůstat u centrálních dodávek, nebo hledat vlastní zdroj tepla.
Do úvah vstupují plynové kotelny, tepelná čerpadla i kombinace s fotovoltaikou. Nejde ale jen o cenu za gigajoule. Důležitá je také větší kontrola nad provozem kotelny, teplou vodou a budoucími náklady.
Rozhodnutí proto nemá stát na slibech ani strašení. Každý dům má jiné podmínky a potřebuje vlastní technické i ekonomické posouzení.
Starší dům a radiátory nejsou automatická překážka
Prohlášení, že tepelné čerpadlo nemůže fungovat ve starším bytovém domě s radiátory, není pravda. O funkčnosti rozhoduje více faktorů a z praxe je jasné, že tepelné čerpadlo je pro bytové domy komfortním a stabilním zdrojem vytápění.
Starší systémy sice bývaly navržené na vyšší teploty, ale většinu topné sezony je dům reálně nepotřebuje a často se zbytečně přetápí. Pokud je soustava správně posouzená, vyvážená a řízená, může moderní zdroj tepla fungovat i tam, kde by se to podle obecných tvrzení zdálo problematické.
Nejde jen o tepelné čerpadlo, ale o celý systém
U bytového domu nestačí řešit pouze samotné tepelné čerpadlo. Důležité je, jak je navržený celý systém vytápění, příprava teplé vody, regulace, záložní zdroj i následný servis.
Větší domy se obvykle řeší jako kaskáda více jednotek. Součástí má být také on-line monitoring systému a dlouhodobý dohled nad provozem. Právě správný návrh, řízení a servis rozhodují o tom, zda bude systém úsporný, stabilní a komfortní pro celý dům.
Ekonomika musí vycházet z celkového výpočtu
Úspora je pro SVJ často hlavní důvod, proč o vlastním zdroji tepla uvažuje. Nestačí ale porovnat jen cenu technologie nebo aktuální cenu za gigajoule. Do výpočtu patří také projekt, povolení, servis, revize, životnost zařízení, financování, případně posílení přípojky a odpojení od teplárny.
Dobře připravený projekt může přinést výrazně nižší náklady na teplo. Musí ale vycházet z konkrétního domu, jeho spotřeby a reálného provozu. Úspora tedy není slib, ale výsledek poctivého technického a ekonomického posouzení.
Komfort obyvatel se nemá zhoršit
Pro obyvatele domu je nejdůležitější, aby měli doma teplo, dostatek teplé vody a předvídatelné náklady. Dobře navržený vlastní zdroj by proto neměl znamenat zásadní změnu v každodenním používání topení.
Ve většině případů zůstávají původní radiátory, rozvody i termostatické hlavice. Důležité je správně navrhnout přípravu teplé vody, regulaci jednotek a vyvážení soustavy tak, aby byl komfort stabilní v celém domě, nejen v některých bytech.
Rozhodovat by měla data, ne strach
Tepelné čerpadlo není univerzální řešení pro každý bytový dům. Stejně tak ale neplatí, že starší dům, radiátory nebo zimní provoz jsou automatická překážka.
Správné rozhodnutí musí vycházet z konkrétních dat: technického stavu domu, spotřeby, otopné soustavy, ekonomiky, možnosti odpojení a zkušenosti z reálného provozu. SVJ by se proto nemělo rozhodovat podle strašení ani jednoduchých slibů, ale podle odborného posouzení a zodpovědně připraveného návrhu.
Mýty a fakta o vytápění bytových domů tepelným čerpadlem
|Tepelné čerpadlo topí hlavně elektřinou.
|Přibližně 1/3 energie bere z elektřiny a zhruba 2/3 získává zdarma z okolního prostředí. Proto dokáže výrazně snížit náklady na vytápění.
|Úspory jsou jen teorie.
|Úspory jsou doložené z reálných instalací v bytových domech. Dobře navržený systém může dlouhodobě snížit náklady na vytápění o 50 až 70 %.
|Skryté náklady zničí ekonomiku provozu.
|Servis, revize i provozní náklady jsou dopředu známé a plánovatelné. Jsou běžnou součástí každého zdroje tepla, včetně tepláren.
|Tepelné čerpadlo je dražší než dálkové teplo.
|Cena tepla z tepelných čerpadel se pohybuje přibližně kolem 500 až 650 Kč/GJ. Dálkové teplo v Praze bývá zhruba 1 200 až 1 700 Kč/GJ.
|Když se jedno čerpadlo porouchá, dům zůstane bez tepla.
|Bytové domy se obvykle řeší jako kaskáda více jednotek. Pokud jedna jednotka vypadne, ostatní pokračují v provozu.
|V zimě a mrazech tepelná čerpadla nefungují.
|Účinnost sice při nízkých teplotách klesá, ale moderní systémy s tím počítají. Jsou dimenzované na konkrétní dům a v extrémních mrazech pomáhá záložní zdroj.
|Bude potřeba zasahovat do bytů.
|Ve většině případů zůstávají stávající radiátory, rozvody i běžné ovládání pomocí termostatických hlavic. Pro obyvatele se komfort prakticky nemění.
|Teplé vody nebude dostatek.
|Systém je navržený na špičkovou spotřebu. Cirkulace teplé vody zůstává zachována a při správném návrhu je teplé vody dostatek.
|Teplárna je jistější řešení.
|Vlastní zdroj tepla v domě není závislý na jednom centrálním zdroji, letních odstávkách ani vývoji cen fosilních paliv. Dodavatele elektřiny lze navíc měnit.
|Servis bude problém.
|Moderní řešení počítá se servisním balíčkem, povinnými revizemi, zárukou až 7 let a životností zařízení kolem 20 let.
|Záložní zdroj výrazně prodraží provoz.
|Při správném návrhu spíná záložní zdroj jen minimálně, hlavně v extrémních situacích, a nemá zásadní dopad na ekonomiku provozu.
|Legionella je problém.
|Objekty, které vytápíme, nemají problém s legionellou. U kotelen AC Heating je tepelná dezinfekce vody ohřevem na 68 °C naprosto dostačující řešení. V praxi jde o funkční a ověřený postup.
|V noci se musí snížit výkon čerpadel kvůli hluku.
|Výkon tepelných čerpadel se v noci nesnižuje. Návrh technologie je řešen tak, aby zařízení splnilo hlukové limity a mohlo pracovat v potřebném režimu i v nočních hodinách.
|Pro malé SVJ se to nevyplatí.
|Pro malé SVJ existuje ekonomicky vhodné řešení. U zakoupené technologie se cena pohybuje přibližně mezi 500 a 600 Kč/GJ. U modelu dodávky tepla se pohybuje přibližně mezi 1 000 a 1 100 Kč/GJ.
AC Heating je největší český výrobce invertorových tepelných čerpadel. Jsme stabilní společnost působící na trhu od roku 2006. Naše tepelná čerpadla Convert AW a Convert NG ONE s regulací xCC vytápějí více než 8 700 objektů - od rodinných a bytových domů ...