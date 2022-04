TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused

Sousedův komín vidíme velmi dobře a stejně tak vnímáme kouř, který z něho vychází. Je na tom ale náš vlastní komín lépe? Ani náš komín by neměl znečišťovat okolí a v tomto videu se dozvíte, jak na to.

Svůj komín většinou nevidíme, ale co vidíme moc dobře, je komín našeho souseda, ať už je to komín rodinného domku, teplárny, elektrárny či průmyslového podniku. Je dobré sledovat své okolí, ale nejdříve bychom se měli podívat sami na sebe a svůj komín. Častokrát „vidíme třísku v oku souseda, ale trám v našem oku ne“. Znečišťující látky z vytápění českých domácností pevnými palivy tvoří podstatnou část toho, co jako lidé vypustíme do ovzduší, proto jejich jakékoliv snížení se může významně projevit na zlepšení kvality ovzduší (samozřejmě v kombinaci s rozptylovými podmínkami).

Je to prosté, zlaté pravidlo Royal Rangers říká: „Dělej ostatním to, co chceš, aby dělali oni tobě“, tedy: „Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused“ (parafrázovaný verš z Bible Lk 6,31). Spalování pevných paliv je jen jedním z mnoha použitelných zdrojů energie pro vytápění. Žádný univerzální a nejlepší zdroj energie pro vytápění neexistuje, protože je to vždy poplatné individuální situaci a potřebě dané domácnosti a jejích obyvatel. SMOKEMANovo desatero správného topiče se převážně věnuje těm, kteří si jako zdroj tepla vybrali pevné palivo. Tento způsob vytápění je možné považovat za jednu z mnoha správných cest, ale je třeba pamatovat na to, že je mnoho parametrů, které ovlivní to, co nám vychází z komína.