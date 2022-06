TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / SMOKEMANovo desatero správného topiče

SMOKEMANovo desatero správného topiče Film o filmu

Nová SMOKEMANova videa o Desateru správného topiče spatřila světlo světa a byla „vypuštěna“ do virtuálního světa. Jak to celé probíhalo, chcete nahlédnout pod pokličku?

Když jsme se koncem roku 2020 rozhodli natočit SMOKEMANnův seriál videí, vůbec jsme netušili, jak se dělá „film“ či „videa“ a kolik to znamená činností a práce. Tento stav se u toho, co děláme, dosti často opakuje, díky Bohu, přestože to je někdy stresující, ale hlavně to je inspirativní a zábavné. Zrod videí nebyl snadný a trval dlouho, přesto nás to všechny bavilo a doufáme, že tento „pocit“ přechází i na diváky.

Vlastní natáčení hraných scén trvalo „jen“ 1,5 dne a ve srovnání s přípravou scénáře a hlavně tvořením „vysvětlujících částí“ to byla ta nejsnazší část aktivit. Na druhou stranu nyní již SMOKEMAN ví, že by jen těžko před kamerou mohl říkat nějaké zpaměti naučené texty (to by asi nedal), ale protože ve scénáři, který dělal Adam Parma, byla použita SMOKEMANova slova, mohl mluvit tak, jak mu jazyk v Bystřici pod Hostýnem narostl. Částečně je vidět i ostravská modifikace, holt bydlí tam již nějaký ten pátek.

Nejradši samozřejmě má SMOKEMAN video „Plameny lásky“, který je o stechiometrii spalování z pohledu hornického učně formou vizualizace změny Gibbsovy energie. Viděno z druhé strany, v případě zájmu, může poskytnou individuální teoretický cca 10,5 hodiny trvající rozbor.

Videa jsou zveřejněna nejen v dlouhé verzi (hraná + vysvělující část), ale také rozděleně.

Kouři zmar!