Stechiometrie spalování jako vztah mezi mužem a ženou SMOKEMANovo desatero správného topiče

Aby hořlavina obsažená v palivu řádně shořela, a tím nám předala energii, je potřeba zajistit minimálně 4 podmínky – musí tam být, musí se k sobě přiblížit, musí se jim chtít a musí mít čas a prostor.

SMOKEMANovo desatero správného topiče se snaží jednoduchou a zábavnou formou ukázat na základní parametry a zásady, které nám, pokud se jimi budeme řídit, umožní, abychom se více ohřáli a přitom se z našich komínů méně kouřilo.

SMOKEMAN jako vyučený horník nikdy neměl zalíbení v teoretických rozborech, pokud nebylo jasné, jaké je jejich praktické využití. Proto vzniklo deset videí (jedno video ke každému bodu desatera), které budou uveřejňovány na www.TZB-info.cz a postupně přijdou až k vám.

Spalovací rovnice, stechiometrie, stanovení potřebného množství vzduchu a další technické parametry – co z toho si umí obyčejný člověk představit a použít v reálném životě při vytápění pevnými palivy? Pokud to ovšem převedeme do přirovnání ke vztahu mezi mužem a ženou, vše najednou dostane jinou realitu. Aby hořlavina obsažená v palivu řádně shořela, a tím předala energii, jež je zázrakem fotosyntézy chemicky vázaná do paliva (např. kusu dřeva), je potřeba zajistit min. 4 podmínky (musí tam být, musí se k sobě přiblížit, musí se jim chtít a musí mít čas a prostor).