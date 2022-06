TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / Co ovlivní tvůj kouř? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 10/10

Zjednodušeně řečeno: „jen“ čtyři základní faktory zásadně ovlivní to, co jde z našeho komína, pokud domácnost vytápíme pevnými palivy. Jde o to, do čeho to dáváme, co tam dáváme, kdo to tam dává, a jak se o zařízení stará.