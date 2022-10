TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Modernizací plynové kotelny ušetří a sníží závislost na dovozu zemního plynu

Modernizací plynové kotelny ušetří a sníží závislost na dovozu zemního plynu

V dnešní době vysokých cen zemního plynu, i po jejich eventuálním zastropování, se otevírají nové příležitosti k úsporám. Překvapující je, když je vytvoří relativně mladé plynové kondenzační kotle.

Změnit druh zdroje tepla v bytovém domě je investičně náročný úkol a na rozkolísaném trhu s energiemi nemusí přinést očekávaný přínos. I to je jednou z příčin rozhodnutí, které vedlo provozovatele vytápění v bytovém domě v Milovicích k rozhodnutí, vyměnit poměrně nové plynové kondenzační kotle za nové. Nutné je doplnit, že hlavním důvodem obměny kotlů byla nespokojenost obyvatel objektu s dodávkou tepla pro vytápění a s nedostatkem teplé vody. „Naprostým základem je kvalitní projekt“, doplnil mimo záznam rozhovoru Václav Dědič ze společnosti Brilon. „Mírným štěstím, ale i naší výhodou byla v tomto případě mimo jiné i skutečnost, že původní regulační systém Siemens RVS je kompatibilní s našimi kotli ELCO Trigon L Plus a v tomto případě nemusel být změněn.“

Měnit poměrně moderní kondenzační kotle po cca 5 letech provozu v bytovém domě není obvyklé. „O to větší důraz byl ze strany investora kladen na prokázání výhod našeho řešení,“ doplnil Václav Dědič. „Absolutní nutností byla dlouhodobá záruka za dostatek tepla i teplé vody. Další podmínkou bylo instalovat větší výkon do prostoru stávající kotelny s minimem prací souvisejících se změnou napojení na otopnou soustavu. To bychom těžko mohli nabídnout, pokud by nebyly v naší nabídce kondenzační kotle ELCO Trigon L Plus. Ty v sobě, pod jedním pláštěm, obsahují kaskádu dvou kotlů, která se však z hlediska napojení jeví jako kotel jeden.“

Vedle robustnosti nových kotlů, konstrukce výměníku z ušlechtilé nerezové oceli a plného využití možností regulace RVS mají v bytovém domě i energeticky úspornější provoz. „Vysoká účinnost kondenzačního kotle nezávisí jen na co nejnižších možných teplotách otopné vody, ale i na aktuálním využití výměníku kotle. Proto je výhodnější provoz více kotlových jednotek s nižším výkonem oproti provozu, kdy požadovaný výkon pokrývá pouze jedna kotlová jednotka běžící na plný výkon“ upřesnil Václav Dědič. „A to u našich kotlů ve spolupráci s vhodnou regulací probíhá automaticky.“