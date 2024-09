TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / APOKS H2 pro budovy k Vodíkové strategii České republiky

APOKS H2 pro budovy k Vodíkové strategii České republiky

Vodíková strategie České republiky (aktualizace 2024):

Dne 29. srpna 2024 byla oficiálně představena aktualizovaná „Vodíková strategie České republiky“ (www.mpo.gov.cz/cz/prumysl/strategicke-projekty/vodikova-strategie-cr-aktualizace-2024-schvalena-vladou--282165/).

Základní schéma plánovaného vývoje bylo rozděleno do třech kroků:

lokální ostrovy

globální mosty

nové technologie

Domníváme se, že jak rozdělení na etapy, tak cíle a obsah jednotlivých etap byly navrženy smysluplně a s profesionálním přístupem zohledňujícím současnou, ne zcela stabilní situaci.

Rádi bychom touto cestou specifikovali cíle APOKS, a to zejména pro první etapu, tedy „Lokální ostrovy“, někdy též „Vodíková údolí“.

Ve shodě s představenou strategií se domníváme, že jedním z hlavních cílů je informovanost, a to především laické veřejnosti. Tato informovanost by neměla být primárně vázána na jednotlivé části výroby a spotřeby vodíku, ale měla by být koncipována obecně tak, aby široká laická veřejnost využití vodíku nejen akceptovala, ale fakticky ho aktivně podporovala.

V oblasti energetiky budov to v současné době znamená aktivně spolupracovat na modernizaci sítě a odběrných plynových zařízení (spotřebiče). Tím dojde v krátkodobém horizontu k optimalizaci spotřeby a snížení emisí a současně bude takto optimalizovaná soustava připravena na postupný přechod na vodík.

Jedním z hlavních problémů první etapy bude zřejmě odběr vyrobeného vodíku. To v rámci oficiálního představení vodíkové strategie zmínilo několik řečníků. APOKS se ztotožňuje s pohledem, který zmínil Ing. Josef Kotrba, generální ředitel Českého plynárenského svazu, a to že ideálním odběratelem by mohla být plynárenská síť.

Na odběr vodíku budou v první etapě pravděpodobně kladeny požadavky, které sektor dopravy nebo průmyslu patrně nebude schopen splnit, tím méně bez poměrně rozsáhlých časově a finančně náročných investic. Jde především o počáteční nestabilitu dodávek vodíku, jak v čase, tak v objemu.

Naopak plynárenská soustava je schopna na výkyvy velice pružně reagovat, a to s menšími vstupními investicemi. Primárně je to dáno tím, že jak rozvody, tak spotřebiče jsou již nyní schopny pracovat s blendem vodíku se zemním plynem v rozsahu 0 až cca 20 obj. %. Na čistotu vodíku přitom nejsou kladeny vysoké požadavky a jeho hladina v síti může kolísat.

Vzhledem k výše uvedenému, navrhuje APOKS v rámci první etapy Vodíkové strategie České republiky:

podpořit a rozvíjet projekty informovanosti odborné i laické veřejnosti;

podpořit možnost využití vodíku v rámci optimalizace energetické spotřeby budov;

podpořit stávající využívání zemního plynu (zejména tam, kde nelze jeho náhradu považovat v současné době za ekonomicky nebo technicky smysluplnou);

podpořit průběžnou výměnu spotřebičů u koncových uživatelů.

APOKS bude tyto myšlenky prezentovat v nejbližší době na následujících akcích:

10.–11. 9. 2024 Vodíková konference H2 Fórum

Karlovy Vary 17. 9. 2024 Konference VTZ 2024 – akademie APTI

Kutná Hora 17.–21. 9. 2024 Veletrh FOR ARCH – poradenský stánek a přednášky

Praha, Letňany

APOKS velmi oceňuje profesionální přístup zpracovatelů Vodíkové strategie České republiky a touto cestou chce návrhy, postupy a závěry pouze detailněji zapracovat do sektoru energetiky budov, kterému se dlouhodobě věnuje.