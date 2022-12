TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Potřebujete šetřit teplo a teplou vodu? Tak potřebujete měřit. Komfortně a průběžně

Rozhovor s Jaroslavem Plškem, obchodním ředitelem ista Česká republika o dálkových odečtech, aktuální legislativě a o komfortu a úsporách, které dálkové odečty a portálové služby přináší.

Digitalizace je velké téma v každém oboru, ale obor měření energií teď prochází velkými změnami, které jsou částečně způsobené i novými legislativními požadavky. Do 1. 1. 2027 by měli být všechny osazené měřiče (teplo a teplá voda) již jen dálkově odečitatelné a v procesu je také novela zákona 67/2013 Sb., která mimo jiné řeší také měsíční informovanost o spotřebě pro koncové spotřebitele.

„Je to pravda, v oboru měření energií, ve kterém ista působí na českém trhu již 30 let se za relativně krátký časový úsek odehrál velký posun k digitalizaci. Služba automatického dálkového odečtu je tím nejlepším případem. Od 1. 1. 2022 platí povinnost instalace dálkově odečitatelných měřidel a do 1. 1. 2027 by měla být všechna instalovaná měřidla již dálkově odečitatelná. Pro klienty isty to ale zase tak zásadní změna není, jelikož technologii dálkového odečtu jsme na trhu představili již téměř před 12 lety a 88 % našich klientů již tuto technologií využívá,“ říká Jaroslav Plšek.

Senát schválil návrh zákona k informacím o spotřebě tepla a teplé vody, a to minimálně v měsíčních intervalech. Jde o transpozici EU směrnice.