Chytrá domácnost s výrobky Vaillant

Každý z nás se stále častěji setkává s různými zkratkami a převzatými slovy z anglického jazyka, a to ve všech oblastech našeho života. Tento článek stručně vysvětluje některé pojmy týkající se oblasti vytápění a zároveň popisuje možnosti využití souvisejících výrobků, zejména pak regulační techniky Vaillant.

Základním pojmem v této problematice je konektivita. Ta zahrnuje obecné označení vzájemného propojení různých druhů spotřebičů a jejich možné vzájemné komunikace. Řada lidí se dále setkala se zkratkou IoT, což znamená „Internet of Things“, doslovně přeloženo z anglického jazyka jako „Internet věcí“. Označuje to trend ve všech oborech lidské činnosti, a to začleňování výrobků do internetové sítě a jejich možné ovládání na dálku. A tak se můžeme pomocí mobilních aplikací setkat se vzdáleným přístupem např. ke kávovarům, myčkám, pračkám, ale i ke kotlům, tepelným čerpadlům (TČ), zásobníkům teplé vody (TV) a regulační technice.

Jestliže se zaměříme na vybavení bytů, rodinných domů, lze použít označení „smart home“ neboli chytrá domácnost. Chytrá domácnost umožňuje svým obyvatelům automatizované a komfortní bydlení, i tepelnou pohodu se zajištěním hospodárného provozu celé domácnosti.

Společnost Vaillant Group nabízí v této oblasti konektivity celou řadu možných řešení, jak pro ty jednoduché, tak i pro složitější topné systémy, např. s tepelným čerpadlem a několika topnými okruhy.

Pro ty jednoduché je určena ekvitermní regulace eRELAX. Nyní se ale zaměříme na ty komplexnější systémy a pro ty je vhodné využití nové internetové jednotky Vaillant VR 921 sensoNET. Skvělé jsou pak zejména její nové možnosti propojení s dalšími aplikacemi. Jestliže se tedy jedná o složitější otopnou soustavu, je nutné použít sofistikovanější ekvitermní regulátor, např. sensoCOMFORT VRC 720. Ten umožňuje ovládat následující systémy (s dodatečným příslušenstvím):

kaskádu až 7 kotlů nebo tepelných čerpadel

9 topných okruhů

přípravu TV

cirkulační čerpadlo

V základním vybavení je však tato regulace určena pro jeden kondenzační kotel/TČ, dvě topné větve a zásobníkový ohřívač TV. Je samozřejmostí, že takovéto systémy lze ovládat přes vzdálený přístup. K tomu slouží již zmiňovaná internetová jednotka VR 921.



Obr. 1: Internetová jednotka VR 921 sensoNET a její umístění ve spodní části kotle

Obr. 2: Instalace internetové jednotky VR 921 sensoNET na stěně



Tento modul se instaluje přímo pod kotel (obr. 1), v případě typu ecoTEC ioniDetect nebo na stěnu (obr. 2). Pro připojení na internet lze využít LAN kabel nebo vestavěný WI-FI modul. Následně po vlastní montáži si uživatel nainstaluje mobilní aplikaci sensoApp, pomocí které se provede aktivace vzdálené správy. V aplikaci lze nastavovat širokou řadu různých parametrů pro vytápění. V následujícím přehledu jsou uvedeny ty nezákladnější pro nejdůležitější komponenty topného systému:

tepelný zdroj – plynový/elektrický kotel nebo tepelné čerpadlo

jednotlivé topné větve – např. radiátorový okruh a okruh podlahového vytápění

cirkulační čerpadlo TV

rekuperační jednotku

Součástí aplikace je rovněž diagnostická část, kde uživatel získá dokonalý přehled o topném systému, jako je např.:

aktuální tlak vody v topení

aktuální teplota otopné vody

aktuální teplota TV v zásobníků

orientační spotřeba elektrické energie

orientační spotřeba plynu (v případě kotle ecoTEC ioniDetect)

Samozřejmostí je možnost nastavení teplot, časových programů a režimů pro jednotlivé topné větve – např. denní, noční, eco režim.

V úvodu bylo uvedeno několik zkratek a pojmů vysvětlujících obecně konektivitu. K těmto základním výrazům patří i další zkratka, a to EEBUS. A co se pod touto zkratkou skrývá? EEBUS je jedním z mezinárodních komunikačních standardů pro inteligentní spojení rozličných platforem v propojené domácnosti. S pomocí protokolu EEBUS si mohou spotřebiče různých výrobců vyměňovat informace bez závislosti na jednotlivých technologiích. Přes EEBUS mohou výrobky Vaillant inteligentně komunikovat s ostatními propojenými výrobky jiných výrobců, mohou tak např. v rámci energetického managementu efektivně využívat energie v domě. Takto propojená domácnost musí obsahovat různé komponenty, jejich propojení je funkční na obr. 3.

Internetová brána Vaillant VR 921 sensoNET obsahuje tento protokol, a to umožňuje propojení jednotlivých technologií různých výrobců. Tím se docílí propojení topného systému do systému chytré domácnosti a uživatel získá možnost ovládání všech komponentů v jedné aplikaci, jako je např.:

regulace vytápění a přípravy TV

ovládání osvětlení

ovládání žaluzií

pohon brány a garážových vrat

zabezpečovací systém

a mnoho dalšího

Díky tomuto propojení lze využívat informace z topného systému přes jednotku VR 921 do aplikací dodavatelů chytré domácnosti. Jedná se o následující základní parametry:

topný okruh nastavený provozní režim (den, noc, eco, automatický) aktuální teplota v prostoru požadovaná teplota v prostoru

příprava TV nastavený provozní režim aktuální teplota TV v zásobníku TV požadovaná teplota TV

aktuální venkovní teplota

Propojení několika rozdílných technologií a systémů nabízí nesporné výhody od instalace všech komponentů v domě či bytu až po vlastní užívání. Protokol EEBUS je neustále rozšiřován, řada výrobců je do tohoto projektu začleněna a společnost Vaillant Group je taktéž aktivním členem. To vše přináší užitek jak dodavatelům všech technologií, tak i koncovému zákazníkovi.



Obr. 3: Propojení topného systému s chytrou domácností pomocí protokolu EEBUS



Legenda: Topný systém Vaillant Ekvitermní regulátor Vaillant VRC 720 sensoCOMFORT Router Mobilní telefon s aplikací sensoApp Vaillant cloud Rozhraní EEBUS Internetová jednotka VR921 sensoNET Ostatní spotřebiče podporující protokol EEBUS Obr. 3: Propojení topného systému s chytrou domácností pomocí protokolu EEBUSLegenda: