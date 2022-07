TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Upgrade v konektivitě Vaillant

Na českém trhu se již několik let úspěšně prodává ekvitermní regulátor eRELAX od značky Vaillant. Před nedávnem prošel tento regulátor navíc dalším vývojem a došlo tak i k upgradu jeho původní verze.

eRELAX je ekvitermní regulátor určen pro závěsné kondenzační kotle a jejich vzdálenou správu pomocí mobilní aplikace. Celá jednotka se skládá z termostatu (obr. 1), umístěného v obytném prostoru, a přijímače, který je propojen s kotlem a přes WI-FI síť je připojen do internetu do cloudového úložiště Vaillant. Na termostatu lze nastavovat prostorovou teplotu pomocí hardwarových tlačítek, uživatel však ocení komplexní nastavení a zejména dálkové ovládání kotle pomocí aplikace. V průběhu jara letošního roku došlo k upgradu stávající verze na zcela novou s mnoha vylepšeními a novými funkcemi. To vše je důkazem, že společnost Vaillant investuje nemalé částky do konektivity a IoT (Internet of Things) svých produktů.

Uživatelé si mohou aplikaci stáhnout standardním způsobem v AppStore nebo na Google Play. Vlastní hardwarové zapojení a aktivace celé jednotky jsou rychlé a jednoduché, ale tyto činnosti přísluší autorizované servisní firmě.

Co se týká nové verze aplikace, tak úvodní obrazovka (obr. 2) je zcela přepracována a vizuálně zjednodušena, což vede k jejímu snadnějšímu používání mezi uživateli všech věkových skupin. Obsahuje základní ovládací prvky učené pro rychlou změnu.



Obr. 2: Úvodní obrazovka Obr. 2: Úvodní obrazovka

Nejpoužívanější nastavení, zejména u nových instalací, je nastavení časového programu. Do tohoto nastavení uživatel vstoupí rychle pomocí tlačítka „Programy“ (poz. 5, vlevo, obr. 2)

Následně se zobrazí okno s časovými programy (obr. 3), s jejichž pomocí lze přizpůsobit provoz kotle dle režimu domácnosti. Je možné vytvořit několik tzv. Plánů, které se mohou přejmenovat dle použití (obr. 4 + 5). To je výhodné tehdy, jestliže uživatel má proměnlivý pracovní týden, např. 1 týden v kanceláři a 1 týden home office. Tomu slouží příslušné časové plány a lze je měnit mezi sebou a ihned je aktivovat dle potřeby.



Obr. 3: Zobrazení časového programu v plánu Obr. 3: Zobrazení časového programu v plánu

Obr. 4: Vytvoření plánu Obr. 4: Vytvoření plánu

Obr. 5: Funkce pro úpravy plánu Obr. 5: Funkce pro úpravy plánu



Dále konkrétní plán obsahuje časový program s nastavenými časy a požadovanými teplotami – normální a útlumovou.

Tlačítko „Rychlé akce“ (obr. 6), jak již označení napovídá, slouží uživateli pro častěji používané funkce.



Obr. 6: Obrazovka s rychlými akcemi Obr. 6: Obrazovka s rychlými akcemi

Po stisknutí tlačítka „Informace“ se uživateli zobrazí graf se záznamem průběhu teplot, chodu kotle s jeho tepelným výkonem (obr. 7).



Obr. 7: Grafy se statistickými údaji Obr. 7: Grafy se statistickými údaji

Z hlavní obrazovky se můžeme tlačítkem v pravém horním rohu přepnout do nastavení celého topného systému (obr. 8, 8a). Zde můžeme nastavovat, např. tyto základní funkce:

„Uživatelé“ – ovládat topení může více uživatelů – např. členů rodiny, zde povolíme přístup ostatním

„Přidat termostat“ – v jedné aplikaci můžeme ovládat více topných systémů, např. byt/dům + chata/chalupa

„Parametry vytápění“ zde lze nastavit např. topnou křivku, korekci prostorové teploty, vliv předpovědi počasí

„FAQ“ – často kladené otázky. Jedná se o stručný manuál k používání aplikace a termostatu

Tento upgrade potvrzuje, že společnost Vaillant klade důraz na konektivitu plynových kondenzačních kotlů, jejich ekonomicky výhodný provoz a zejména snadné ovládání.







Obr. 8, 8a: Základní nastavení topného systému Obr. 8, 8a: Základní nastavení topného systému