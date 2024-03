Teplo a chlad z vrtů pro Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích

Automatické mlýny (Winternitzovy mlýny) v centru Pardubic na nábřeží řeky Chrudimky jsou historickým objektem, který původně sloužil jako obilné silo a mlýn. Tento komplex vzájemně propojených budov navrhnul český architekt Josef Gočár a podle jeho projektu byl v roce 1910–1911 postaven. Několikrát stavebně upravovaný mlýn je významnou ukázkou uplatnění moderní architektury u výrobního objektu a v dnešní době je uznanou kulturní památku. Objekt charakterizuje i věž, která sloužila k uskladnění obilí. V současnosti jde o symbiózu Gočárova monumentu, pěti institucí a práce 4 současných architektů Lukáše Smetany, Zdenka Balíka, Petra Všetečky a Josefa Pleskota.

V roce 2017 bylo Radou Pardubického kraje rozhodnuto o využití hospodářských budov Automatických mlýnů pro potřeby Východočeského muzea a o přemístění sídla Východočeské galerie v Pardubicích do budovy bývalých Automatických mlýnů. Následně, v letech 2020 až 2022, prošla budova Automatických mlýnů rozsáhlou rekonstrukcí s cílem změny využití na nové sídlo a výstavní prostory Gočárovy galerie. Celá rekonstrukce probíhala velmi citlivě se silným tlakem památkářů na původní vzhled objektu a realizaci úsporných energetických systémů. (Obr. 1)

Kromě nutné výměny oken, vnitřního zateplení stěn a zateplení střechy byla nasazena i v exteriéru „neviditelná“ technologie geotermálních vrtů s tepelným čerpadlem země-voda v technické místnosti jako zdroje tepla a chladu řešené části komplexů budov. Tato technologie zde má své velké opodstatnění. Nejen kvůli účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie, ale také vzhledem k nulovému ovlivnění exteriéru budovy. Tyto faktory doplňuje absence emisí hluku do okolí, což bylo rovněž významným požadavkem vzhledem k těsnému sousedství s centrem města.

Obr. 3 6 vrtů o hloubce 120 metrů bylo zhotoveno v jižní části zpevněné plochy, tzv. „kolonády“. Před vstupem do objektu jsou hvězdicově řešené okruhy k vrtům zaústěny do šachty, ze které k tepelnému čerpadlu již vedou jen potrubí dvě. Ve schématu je zachycena i příprava pro odbočku do sousedního objektu.