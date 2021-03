TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / Test: co víte o peletě, jako palivu pro vytápění domácností? Část 1. – zadání

Pelety jsou bezesporu perspektivním pevným biopalivem, které by mělo nahrazovat uhlí při vytápění domácností. Otestujte si, co nich doopravdy víte. Správné odpovědi vyjdou zítra.

Výrobci peletových kotlů a kamen zpravidla uvádějí, že je v jejich zdroji tepla nutné spalovat peletu kvality A1 dle ČSN EN 17 225-2. Ale co to vlastně ta peleta je? Na trhu s palivy pro vytápění domácností je toto perspektivní biopalivo již více jak 20 let. Ovšem stále je s ním spojeno spousty mýtů i předsudků. Otestujte si, co vše víte či nevíte o peletě.

1. Co je peleta určená pro vytápění domácností?

jemná štěpka vzniklá drcením starých palet zhutnělé biopalivo válcovitého tvaru zpravidla o průměru 6 až 8 mm a základní délce do 40 mm zhutnělé biopalivo ve formě válečků nebo hranolků, jejichž největší rozměr nepřesahuje 80 mm

2. Jaký je správný normativní název pro pelety pro vytápění domácností vyrobené ze dřeva?

dřevěná peleta dřevní peleta dřevo-peleta

3. Co udělá kvalitně vyrobená peleta, pokud ji vhodíme do vody?

ihned nabobtná a rozpadne se na piliny klesne ke dnu a až po nějaká době se začne rozpadat na pilinu plave na hladině a až po nějaké době se začne rozpadat na pilinu

4. Jaká je běžná výhřevnost kvalitních pelet vyrobených ze smrkové piliny?

v rozmezí 16 až 16,5 MJ/kg (4,44 až 4,58 kWh) v rozmezí 17 až 17,5 MJ/kg (4,72 až 4,86 kWh) vyšší jak 18 MJ/kg (5 kWh)

5. Kolik elektrické energie v kWh je zapotřebí na výrobu pelety, pokud to vyjádříme v % její výhřevnosti?

50 až 60 % 20 až 25 % 2 až 3 %

6. Jaký objem zabere 1 tuna volně sypaných pelet?

přibližně 1,5 m3 přibližně 0,65 m3 přibližně 1,1 m3

7. Jaké je mezinárodní označení certifikovaných pelet pro vytápění domácností?

A1 HQ DIN ENplus

8. Jemné částice jsou zlomky pelet, které propadnou sítem o průměru ok 3,15 mm. Kolik jemných částic v % hmotnosti může obsahovat pytel s peletou vyrobenou dle ČSN EN 17 225-2 kvality A1?

do 1 % do 10 % do 20 %

9. Jak dlouho lze skladovat kvalitní peletu v suché místnosti?

prakticky neomezeně dlouho maximálně 1 rok do 2 let od naskladnění

10. Lze zaměňovat v peletovém kotli pelety vyrobené z dřevní hmoty s peletami vyrobenými z části nebo zcela z rostlinné (bylinné) hmoty?

ne, rostlinné pelety lze spalovat pouze v kotlích k tomu určených, s vhodným hořákem ano, ale pouze peletami vyrobenými z otrub, a to v jakémkoliv peletovém kotli ano, oba typy pelet mají obdobné vlastnosti