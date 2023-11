TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / O plynové kotle je znovu zájem, a to i v Německu

O plynové kotle je znovu zájem, a to i v Německu

O situaci v nabídce a prodeji plynových kotlů hovoříme v rozhovoru s Markem Nováčkem. Znovu je poptávka po plynových kotlích, uklidnila se situace. Naopak elektrokotle mají po loňské hyperpoptávce pokles.

Vracíme se k rozhovoru, který zazněl v zářijovém živém vysílání z veletrhu FOR ARCH a kde byl hostem Marek Nováček, jednatel společnosti Thermona. Tématem byly plynové kotle, trh s plynovými kotli a také tepelné čerpadlo, které je nově v sortimentu Thermony.

Nová identita jako symbol cesty vpřed

„Staré logo se v průběhu času také měnilo, ale byly to drobné úpravy. Na začátku roku 2023 jsme se rozhodli pro zcela nové logo a novou firemní identitu, které mají pozitivní ohlasy. Změna je symbolem vývoje společnosti a naší cesty vpřed,“ říká Marek Nováček.

„Po loňském roce je letos situace jiná. Zaznamenáváme znovu poptávku po plynových kotlích, uklidnila se situace, uklidnili se i zákazníci. Naopak u elektrokotlů byla v loňském roce byla hyperpoptávka, ale v letošním roce zaznamenáváme pokles. Rok 2022 byl turbulentní, každý mi dá určitě za pravdu, že kompletně změnil trh TZB. Mnoho lidí zmatkovalo a pořizovalo zařízení, která nebyla vhodná pro daný objekt a nyní se řada zákazníků vrací k osvědčenému vytápění plynem,“ rekapituluje situaci Nováček.

Cíl je zahraničí, a to nejen v důsledku změn v ČR

„Každá firma, která začne nabízet výrobky nebo služby v ČR má touhu své výrobky nabídnout v zahraničí. I v minulosti jsme exportovali do řady států. Když jsem nastoupil do vedení firmy v roce 2021, tak jsme založili dceřinou firmu na Ukrajině a řešili jsme obchodní zastoupení po celé Ukrajině. V červnu 2021 jsme byli na posledním Aquathermu Kyjev. Pak přišla válka a bohužel řada ze zastoupení v současné době již neexistuje. Druhým naším cílem byla Asie, kde jsme hledali nové partnery a příležitost pro naše kotle. V současné době je Thermona v 23 zemích,“ říká Marek Nováček.

Thermona je stále český výrobce plynových kotlů, roste export do Německa

„Rozložení ČR a zahraničí se v poslední době hodně změnilo. Před válkou v roce 2021 byl poměr exportu a tuzemského prodeje 50/50. V současné době se bavíme o 70 % exportu a 30 % je tuzemský prodej,“ řekl v září 2023 Marek Nováček.

Zajímavý je komentář k jednotlivým zemím. Protože Thermona exportuje nejen na východ, ale i na západ. Jakkoliv tady žijeme v představě, že evropská legislativa nás tlačí, abychom se zbavili plynu, plynové kotle se prodávají i v Evropě od nás na západ.

„Paradoxně jsme v loňském roce v Německu zaznamenali 30% nárůst. I pro mne to bylo velké překvapení,“ říká Marek Nováček a nabízí jedno z vysvětlení: „I v Německu je koncový zákazník vystaven nejistotě, kam se bude vyvíjet legislativa a situace. A chce se nějak pojistit osvědčeným řešením. Stále zaznamenáváme stoupající trend, v 90 % se v případě německého trhu bavíme o kotlích pro domácnosti a rodinné domy.“

„Rozdíl je u trhů na východ, kde je výhodou, že můžeme prodávat stále atmosférické kotle, v našem případě duo a trio a máme na těchto trzích velmi silnou pozici a ve východních státech z těchto modelů stavíme i velké kotelny. Příkladem mohou být i turbo kotle, které stále vyrábíme a jdou například do Kazachstánu, Uzbekistánu, nově třeba Gruzie. Z našeho pohledu to není nijak specifický sortiment, jen ho nemůžeme prodávat v EU. A trhy, kam tyto kotle lze vyvážet jsou velké,“ říká Marek Nováček.

„Co se týká Ukrajiny, nelze nijak zobecnit, kde a jak to vypadá. Co se týká západní Ukrajiny, tak tam se žije vcelku normální život, pokud to takto lze říci. Řada lidí v západní části počítá s tím, že válka bude trvat třeba pět let, což pro mne je nepředstavitelné. Lidí mají mobilní aplikace monitorující raketové útoky, naučili se v podmínkách nějak žít. Samosprávy se snaží před zimou zajistit provoz strategických objektů, jako jsou školy, školky apod. a nějaká ekonomická aktivita tam už probíhá. Jsou místa, kde technická infrastruktura zůstala nepoškozená,“ říká Marek Nováček a doplňuje, že původní kontakty jsou velkou pomocí a lze na ně navazovat.

„Paní ředitelka naší ukrajinské dceřiné společnosti je neustále v kontaktu se samosprávami i odbornými velkoobchody. Zajímavá byla i akce ReBuild Ukraine v polské Varšavě, což byla velmi zdařilá akce MPO s perfektním zajištěním, na které byli zástupci jednotlivých samospráv, ale i např. zástupci odborných velkoobchodů.“

Rozhodnutí zařadit i tepelná čerpadla přinesla doba

„S tímto rozhodnutím se Thermona přeměnila z výrobce kotlů na výrobce tepelné techniky. Pro řadu firem bylo jednoduché nakoupit v Číně a nabídnout nový výrobek. My jsme ale firma s 33letou tradicí a nechtěli jsme si kazit jméno tím, že přivezeme něco z Číny, prodáme to a pak se o to nebudeme starat. Proto jsme připravili technický tým i další související zboží. Je to výrobek, který chystáme pro ČR a trh EU,“ říká k novince Marek Nováček.

„Očekáváme klidnější časy, návrat k prodejům před válkou, obnovení důvěry v plyn, situaci uklidnily i nové zásobníky, naplněnost zásobníků pro nastávající topnou sezónu i příznivý vývoj cen plynu. Naši partneři se snaží v ČR i v zahraničí a dělají nám radost a dobré jméno po celém světě,“ uzavírá Marek Nováček.

Doplnění redakce k situaci na německém trhu

Jak ukazuje statistika německého spolku BDH Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V., tak největšími kusovými prodeji se v prvním pololetí 2023 mohly stále chlubit plynové kotle (GAS) s počtem 385 tisíc kusů. Prodeje tepelných čerpadel silně vzrostly v důsledku války na Ukrajině, ale nyní podle poznatků BDH oslabují. S ohledem na omezování fosilních paliv je pozoruhodné, že i olejové kotle (Öl) si drží pozici, a navíc u nich došlo i k mírnému nárůstu.