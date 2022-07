TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / „Vyhněte se tepelnému čerpadlu za každou cenu,“ aneb děkuji bulváru za téma

Než si pořídíte tepelné čerpadlo, poučte se o jeho specifikách, které ho odlišují od kotle. Nebo dopadnete špatně a vinu budete svalovat na nevinné tepelné čerpadlo. Vina však bude ve vás!

Tepelné čerpadlo může být velmi tiché. Například s hladinou akustického výkonu 56 dB(A) u IVT Air X 50 S lze při obvyklém umístění u stěny domu dodržet hygienický limit hluku daný hladinou akustického tlaku 40 dB(A) v noci ve vzdálenosti pouhých 3,6 metrů. Pokud se hluk do interiéru domu nepřenáší přes konzoli upevněnou do stěny domu, tak další útlum hluku způsobí konstrukce okna. Běžná okna mají index neprůzvučnosti okolo 32 dB, a to vytváří dobrý předpoklad k tomu, aby tepelné čerpadlo umístěné venku stranou od okna nebylo uvnitř slyšet.

Milí čtenáři portálu TZB-info. Pokud jste četli bulvární článek, jehož název je součástí názvu mého článku, tak tušíte, kam směřuji. Pokud jste ho ještě nečetli, tak ani nemusíte, protože vám nijak nepomůže ani vás technicky neobohatí.

V podstatě jde o to, že údajně jistý pan Paul McDonald z Velké Británie se svěřil jistému novináři, že největší problém tepelného čerpadla, zřejmě typu vzduch-voda spočívá v tom, tedy kromě hluku z venkovní jednotky, že „tepelné čerpadlo běží mnohem delší dobu, než je tomu u plynového kotle. S tepelným čerpadlem tak trvá vyhřátí domácnosti i několik hodin, oproti tomu plynový kotel dokáže domácnost vyhřát i za půl hodiny díky vyšší teplotě radiátorů. Vytopení domácnosti z 12 stupňů na 17 či 18 stupňů trvalo asi 12 hodin. Díky tomu, že tepelné čerpadlo déle ohřívá domácnost, dochází často i k větší spotřebě elektřiny“. A to má být důvod, proč se tepelnému čerpadlu vyhnout.

Co si má trochu vzdělaný člověk myslet o takovém tvrzení?

Pan Paul McDonald netuší nic o tom, že tepelné čerpadlo je záměrně provozováno s nejnižší možnou teplotou, aby mělo co nejvyšší topný faktor a bylo provozně úspornější. I proto se s tepelným čerpadlem volí prakticky nepřerušovaný provoz jen s mírnými útlumy teploty v místnostech. Pokud tedy pan Paul McDonald nechá vychladnout místnost nebo celý dům včetně jeho vybavení a obklopujících stavebních konstrukcí, tak není divu, že opětné vyhřátí trvá dlouho.

Doba 12 hodin na vyhřátí z 12 °C na 18 °C jednoznačně ukazuje na velice úsporný návrh velikosti, a tedy výkonu otopných těles, či toho, čím se teplo do místnosti předává. To ovšem není chyba tepelného čerpadla, pokud má za daných podmínek dostatečný výkon. Možná ani nemá, protože mohlo být rovněž „z úsporných důvodů“ výkonově podseknuto. A opět to není chyba tepelného čerpadla.

Pan Paul McDonald se svému topenáři nezmínil, že chce své vytápění s tepelným čerpadlem provozovat podobně jako s kotlem, tedy s výrazným útlumem a pak velmi rychlým zátopem. Potřeba výkonové přirážky na zátop je přitom notoricky známá a využívaná již více než 200 let a spíše déle.

Tvrzení, že často dochází k větší spotřebě elektřiny, je evidentně spojeno se sledováním spotřeby elektřiny každý den. Samozřejmě, během dne, kdy pan Paul McDonald po útlumu vytápění opětovně vyhřívá svůj dům, je spotřeba elektřiny velmi nadprůměrná. Ale to opět není chyba tepelného čerpadla.

Stížnost týkající se hluku byla formulována takto: „Ve všech místnostech, které byly poblíž místa instalace čerpadla, bylo slyšet hučení ventilátorů od tepelného čerpadla.“ Jedna věc jsou vibrace a akustický hluk z chodu tepelného čerpadla a druhá věc je volba jeho umístění a způsob uchycení k zemi, na stěnu domu. Pokud se jedná o stroj, který je nadměrně hlučný sám o sobě, tak to by byla skutečně chyba tepelného čerpadla. Ovšem i tuto chybu lze do značné míry kompenzovat, řešit. Odhadl bych, že venkovní jednotka tepelného čerpadla byla osazena na konzolích do stěny domu mezi okny hlukem dotčených místností. Ve Velké Británii zřejmě nefunguje přísný hygienický dozor, či předpis, který řeší jak ochranu sousedů proti hluku, tak i ochranu vnitřního prostoru domu, pokud si vlastník domu pořídí zdroj hluku. V České republice má ochrana proti hluku své místo v platné legislativě. Ale možná že pan Paul McDonald provedl instalaci tepelného čerpadla tak říkajíc „na černo“, bez spolupráce s odborníky. To ostatně není mimořádné a překvapující i v českých poměrech. Ale zase, není to přímo chyba tepelného čerpadla.

Rozporovat lze i další tvrzení: „Stejně tak jsou tepelná čerpadla více vhodná do domů, které mají vyřešeno zateplení, vyměněna okna a tím i sníženy energetické ztráty.“ Je tomu přesně naopak. V nezateplených budovách se úsporný efekt tepelného čerpadla při vytápění projeví největší mírou. Musí se zvolit tepelné čerpadlo s větším výkonem, ale to bude mít dokonce příznivější měrnou pořizovací cenu než výkonově slabší, neboť cena tepelných čerpadel roste pomaleji, než roste jejich výkon.

Naštěstí pan Paul McDonald uvedl, že účty za elektřinu, které na začátku dosahovaly astronomických částek, se mu podařilo snížit správným nastavením a chováním domácnosti. Toto považuji za jediný přínos daného článku. Ano, tepelné čerpadlo skutečně vyžaduje jiný přístup k řízení vytápění než kotel.

Inu, co si myslet o takovém článku? Cílem bulváru je získat pozornost za každou cenu. Našim cílem na TZB-info je podávat informace, které pomáhají a jsou podloženy technickými znalostmi a zkušenostmi. Tak nějak mi jednání pana Paula McDonalda připomíná kdysi oblíbené vtipy o „blbé blondýnce“. Nevím sice, proč by zrovna mezi blondýnkami měl být zvýšený výskyt těch méně inteligentnějších osob, když existují i „blbí blondýni“ s černými či hnědými vlasy a případně i s pleší, a abych byl genderově vyváženy, určitě existuje i „blbé to“. Jsem přesvědčen o tom, že když si pan Paul McDonald půjde vybrat automobil, tak se bude zajímat o způsob řízení, řazení, ovládání infotainment a určitě podstoupí zkušební jízdu, aby zjistil, jak je automobil komfortní, jak dovnitř proniká hluk. A to v autě stráví možná maximálně 2 hodiny denně. Tepelné čerpadlo přitom provozuje prakticky 24 hodin denně a na začátku se evidentně vůbec neobtěžoval si o něm cokoliv zjistit.

Základní poradenství poskytne každý odpovědný výrobce, dodavatel. Pokud vás odmítne, stojí zato přemýšlet o tom, proč.