Na semináři TZB-info o dotacích a výměnách kotlů bylo plno. Akce byla podpořena z Norských fondů

Jedním z prvních veřejných výstupů z projektu Výměny kotlů 21+ , který realizuje TZB-info s podporou Norských fondů, byl seminář v rámci doprovodného programu veletrhu ForArch 2021.



Obr. 1 Seminář TZB-info na veletrhu ForArch zahájil Ing. Zdeněk Lyčka představením programu Výměny kotlů 21+ podpořeného z Norských fondů Obr. 1 Seminář TZB-info na veletrhu ForArch zahájil Ing. Zdeněk Lyčka představením programu Výměny kotlů 21+ podpořeného z Norských fondů

Zahájení semináře ve středu 22. září v rámci veletrhu ForArch v Praze-Letňanech, který si přišlo vyslechnout několik desítek posluchačů, bylo věnováno stručnému představení projektu na posílení informovanosti veřejnosti, do kterého se odborný portál TZB-info zapojil prostřednictvím Norských fondů a Státního fondu životního prostředí. Cílem kampaně „Čisté vytápění domácností s norskými fondy“ je na základě odborných faktů pomáhat veřejnosti dělat taková rozhodnutí, která povedou ke zvýšení ochrany ovzduší a našeho životního prostředí.



Obr. 2 Přednášky si přišlo nejen vyslechnout, ale zaznamenat si i nejdůležitější informace, několik desítek posluchačů. Obr. 2 Přednášky si přišlo nejen vyslechnout, ale zaznamenat si i nejdůležitější informace, několik desítek posluchačů.

V rámci přednášky Ing. Zdeňka Lyčky byly prezentovány informace, jak rozpoznat kotel, který musí být vyměněn do 1. září 2022. Ing. Josef Hodboď se zaměřil na otázku, jak při výměně kotle mohou lidé ušetřit, pokud se budou rozhodovat mezi plynovým kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem, a následně na zdůvodnění, proč vysoký topný faktor tepelného čerpadla nemá smysl jen z pohledu prosazení výrobce na trhu, ale zejména i pro udržení vysoké úrovně průměrného, ročního, topného faktoru v reálných otopných soustavách, ve kterých nepanují vždy zcela optimální provozní podmínky.

