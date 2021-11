TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Kotle GEMINOX THRs nahrazuje jejich mladší bratr THISION S Plus

Kotle GEMINOX THRs nahrazuje jejich mladší bratr THISION S Plus

Kotle THISION S Plus beze zbytku splňují veškeré legislativní požadavky a k tomu mají lepší parametry než dosavadní kotle známé u nás jako GEMINOX THRs.

Když v polovině devadesátých let minulého století uvedla dnešní společnost BRILON a.s. na český a slovenský trh plynové kondenzační kotle GEMINOX s výkony do 50 kW, šlo o technicky mimořádnou záležitost. Tyto kotle vyvinuté francouzskými konstruktéry totiž jako první umožnily využít plynulou regulaci výkonu v poměru 1:10. A to byl tehdy technický unikát, neboť výkonově srovnatelné kotle pracovaly s rozsahem plynulé modulace výkonu maximálně 1:5. Výrobcem kotlů GEMINOX byl v té době původně čistě francouzský podnik e.l.m. leblanc. V roce 1996 v něm získal majoritní podíl Bosch Thermotechnology group. Podnik e.l.m. leblanc se tak stal, mimo jiné, jednou z jeho výrobních základen. A to nejen pro své vlastní značky, ale i pro některé další obchodní značky, jak je dnes zcela běžné.

Identické kotle jako GEMINOX THRs si u e.l.m. leblanc nechala vyrábět i společnost ELCO, jeden z dalších vedoucích podniků v oblasti tepelné techniky v západní Evropě.

Postupem doby došlo k tomu, že podíl produkce kotlů pod značkou GEMINOX THRs klesl na cca 15 % a většinový podíl asi 85 % kotlů prakticky stejné konstrukce se vyráběl, a tedy i prodával pod značkou ELCO THISION S.

Co se týká technických inovací v minulé době, tak ty se týkaly především elektronických prvků. A to se ukázalo v poslední době, kdy se začala zpřísňovat emisní kritéria v souvislosti s ochranou ovzduší, jako nedostatečné. Mezi hlavním odběratelem ELCO a výrobcem e.l.m. leblanc však bohužel nedošlo k dohodě na vývoji další generace kotlů THISION S.

Vývoj nové generace kotlů si proto ELCO zajistilo vlastními silami ve svém vývojovém centru v Hechingenu. I proto již před několika lety paralelně s kotli THISION S uvedlo na „emisně náročnější“ trhy novou generaci kotlů THISION S označenou dodatkem PLUS.

Přechod na kotle THISION S PLUS není technicky zásadní změna

V sortimentu plynových kondenzačních kotlů společnosti BRILON a.s. mají kotle GEMINOX významné zastoupení. „O situaci s vývojem a výrobou kotlů GEMINOX jsme informování již delší dobu,“ vysvětlil pro TZB-info Zdeněk Fučík, předseda představenstva BRILON a.s.

„Mimo jiné i od koncernu ELCO, se kterým již přibližně 4 roky spolupracujeme na dovozu kotlů ELCO s výkony nad 50 kW. Proto naše nejdůležitější obchodní partnery na skutečnost ukončení prodejů kotlů značky GEMINOX již delší domu upozorňujeme a nabízíme jim, prozatím pilotně, na seznámení také novou generaci THISION S PLUS.

Vlastní přechod na kotle THISION S PLUS není technicky zásadní změna, protože mají stejnou konstrukční filozofii. Pracují s celonerezovým výměníkem, osvědčenou regulací Siemens LGM a jsou vyráběny v obdobné výkonové řadě. Zásadní, avšak pozitivní změnu přináší keramický hořák. Jeho použití si vynutila potřeba dále snížit emise škodlivých emisí. A zákazníci určitě ocení zásadní snížení intenzity hluku, což byla vývojově neřešená Achillova pata kotlů GEMINOX.“



Elco nahradilo nahradilo Geminox v sortimentu i na fasádě. Sídlo Brilon a.s. v Praze 9. Foto redakce Elco nahradilo nahradilo Geminox v sortimentu i na fasádě. Sídlo Brilon a.s. v Praze 9. Foto redakce

Dosluhující, i když ikonická technologie je nahrazována novou, současnou, a to včetně jména

Na otázku, zda kotle GEMINOX v sortimentu BRILON a.s. tedy skutečně končí, Zdeněk Fučík jednoznačně odpovídá: „Ano“.

Spojovat ukončení prodeje kotlů GEMINOX s ukončením činnosti společnosti BRILON a.s. je hoax, jak dále vysvětluje Zdeněk Fučík: „Je tomu právě naopak. Dosluhující, i když ikonická technologie je nahrazována novou, současnou, a to včetně jména. Vše ostatní okolo jsou jen zbožná (nebo spíše bezbožná) přání, která o nás šíří především ti, kteří si náš konec z konkurenčních důvodů přejí.Tuto radost jim ovšem nedopřejeme. I nadále jsme na trhu závěsných plynových kondenzačních kotlů do 50 kW zastoupeni kotli THISION S PLUS té nejvyšší technické úrovně a kotli INTERGAS střední třídy.

A stávajícím majitelům kotlů GEMINOX garantuje nejen naše společnost, ale zejména jejich výrobce e.l.m. leblanc (skupina Bosch) dostupnost náhradních dílů a servisní podpory minimálně po dobu 10 let.“