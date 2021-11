TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Proč zdvojené kotle ELCO místo kaskády?

Zavedení zdvojených kotlů ELCO do našeho sortimentu plynových kondenzačních kotlů nevytváří konkurenci k jiným námi nabízeným kotlům ve výkonovém rozsahu do cca 200 kW, především kotlům Condensinox a Varmax, protože jsou určeny pro řešení částečně odlišných požadavků, zdůvodňuje doplnění prodejního sortimentu Lukáš Lagron, odborný školitel společnosti Brilon a.s.