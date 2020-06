TZB-info / Vytápění / Komíny a kouřovody / Komíny pro „mokrý provoz“ spalovacích zdrojů na pevná paliva? Nerez pouze pro biomasu.

Komíny pro „mokrý provoz“ spalovacích zdrojů na pevná paliva? Nerez pouze pro biomasu. Diskuse odborníků – nízká teplota spalin kotlů na pevná paliva a komínové systémy, 5. část

Pro napojení kotle na pevná paliva s nízkou teplotou spalin vyžadující mokrý provoz na spalinovou cestu je možná buď úprava starého komína pro nové (často extrémní) provozní podmínky nebo stavba komína zcela nového. Výrobci k tomu nabízí vhodné komínové systémy.

Kondenzace spalin a dehtování komínů je spojeno se spalováním pevných paliv již od počátků vytápění. Ovšem ještě relativně nedávno to byl jev spojený pouze s přechodnými stavy (zatápění, vyhasínání, nevhodné klimatické podmínky), či v případě špatně provozovaných kamen či kotle (nedostatek spalovacího vzduchu, extrémně vlhké palivo). Za běžných provozních podmínek při vysokých teplotách spalin byla kondenzace jev nežádoucí a nepravděpodobný. Ovšem doba se mění a na trhu se spalovacími zdroji tepla na pevná paliva se stále více objevují zdroje, u kterých i za běžných provozních podmínek dochází na vnitřním povrchu stěny komínu či komínové vložky k tvorbě kondenzátu, neboť teplota povrchu klesla na (či pod) teplotu rosného bodu par obsažených ve spalinách. O tom, proč tomu tak je jsme diskutovali s odborníky zde. Tyto tzv. spotřebiče pevných paliv (řečeno „mluvou normativní“), je tak nutné napojit na komín, který je určený pro tzv. „mokrý provoz“.

V předešlých diskuzích s odborníky jsme se dozvěděli, že tyto kotle nelze napojit na starý jednovrstevný komín, ani na starší komín se šamotovou vložkou neznámého výrobce. Také jsme se dozvěděli, jak by měly být zatříděny a označeny komíny určené pro mokrý provoz. Přední výrobci komínových systémů zareagovali na poptávku trhu a začali nabízet vhodné systémy pro tyto extrémní podmínky. V zásadě jsou vhodnými materiály keramické nebo nerezové vložky. Ovšem praxe ukázala, že nerezové vložky mívají velice často problémy s agresivním „kyselým“ kondenzátem ze spalování uhlí. Oslovili jsme proto výrobce komínových systémů, kteří jsou partnery tzb-info.cz, aby nám sdělili, jaké nabízejí vhodné systémy pro mokrý provoz odvodu spalin z kotlů na pevná paliva.

Ing. Tomáš Drobník

marketingový specialista, CIKO s.r.o

Pro krátkodobý mokrý provoz při topení dřevem jsou použitelné všechny naše systémy se šamotovými nebo nerezovými vložkami. Z cihelných systémů tedy jmenovitě CIKO 3V UNIVERSAL, CIKO TEC a CIKO PRAKTIK. Dále různé varianty provedení nerezového komínového systému (CIKO NEREZ) nebo šachtového systému s nerezovou vložkou (CIKO COMPACT).

Pro mokrý provoz při topení uhlím doporučujeme zákazníkům výhradně komínové systémy s keramickou vložkou, tedy CIKO TEC nebo CIKO 3V UNIVERSAL. Oba tyto systémy lze použít, ale systém CIKO TEC s keramickou izostatickou vložkou je jasně preferovaný, protože izostatická keramická vložka vykazuje lepší odolnost proti vlhkosti, oproti klasické šamotové vložce. Použití komínových systémů s nerezovými vložkami pro tento případ nedoporučujeme, kondenzáty vznikající při tomto typu provozu mohou být vůči nerezovým vložkám značně agresivní a životnost komínové vložky tak velmi omezená.

Pokud je nutná úprava jednosložkového komína pro mokrý provoz na pevná paliva doporučujeme následující dvě varianty řešení:

vložkování nerezovými vložkami – různé varianty provedení, nicméně pouze pro topení dřevem. Pro mokrý provoz při topení uhlím tuto variantu nedoporučujeme, kondenzáty vznikající při tomto typu provozu mohou být vůči nerezovým vložkám značně agresivní a životnost komínové vložky tak velmi omezená.

vložkování izostatickými vložkami (systém CIKO SANATEC) – jedná se o unikátní technologii vložkování s použitím hrdlových izostatických vložek, které mají vysokou chemickou i teplotní odolnost a nízkou nasákavost. Hrdlové spoje vložek jsou navíc vhodné pro podtlakový i přetlakový provoz.





Zatřídění vyvložkovaného komína řeší na místě revizní technik spalinových systémů, zatřídění použitých vložek zde slouží jako podklad pro zatřídění celé vzniklé spalinové cesty. U nerezových vložek je v návaznosti na různé provedení i poměrně hodně variant zatřídění, vybírám dvě typické pro dané použití (podle EN 1856-1): T600-N1–W–V2-L50045–G30, T600-H1–W–V2-L50045–G30. U izostatických hrdlových vložek je zatřídění podle CE certifikace (EN 1457:2003-04) následující: A1 N1 (T600 N1 G D), B2 N1 (T400 N1 O W), D3 P1 (T200 P1 O W).

Podrobnosti o systémech CIKO naleznete zde: příloha CIKO

Ing. Jiří Elbl

Technický ředitel Schiedel, s.r.o.

Kondenzování spalin ve spalinové cestě je problém dnešní doby a musíme jako výrobci komínových systému na toto reagovat, abychom zabezpečili funkčnost našich systémů. Bohužel u nerezových systémů je problém v zatřídění vložky, obecně se dají zatřídit do skupin V1, V2, V3, toto zatřídění je závislé na materiálu a tloušťce stěny, viz. přiložená tabulka, ze které je patrné, že v tuhle chvíli nemáme k dispozici materiál, který by odolával mokrému provozu a třídě korozní odolnosti 3 (uhlí, pelety).

Třída dle EN 1856-1 Třída odolnosti proti korozi a působení kondenzátu 1 2 3 D W D W D W V1 X X – – – – V2 X X X X X – V3 X – X – X –

Proto musíme „sáhnout“ do keramických systémů, které mají lepší korozní odolnost, máme dvě možnosti. V minulosti hodně používaná tlustostěnná keramika (šamot) a moderní, lisovaná, izostatická keramika. Zde musíme rozlišovat pro jakou třídu korozní odolnosti (2 – dřevo, 3 – uhlí, pelety) chceme mokrý provoz (označení W).

V sortimentu Schiedel najdeme systémy, které jsou certifikované jako:

Mokrý provoz (W) Palivo Třída 2 – Dřevo Třída 3 – Uhlí, pelety Komínový systém Stabil Absolut Uni Advanced Keranova Absolut Kerastar Keranova Kerastar

Protože nevíme, jakým směrem se posune vývoj spotřebičů, na které jsou kladeny díky EKODESIGNU velké nároky. V dnešní době našim zákazníkům doporučujeme izostatickou vložku jako případnou pojistku do budoucnosti, aby nemuseli za pár let měnit šamotovou vložku právě za izostatickou a předešli tak případným problémům v průběhu užívání objektu.

Podrobnosti o systémech Schiedel naleznete zde: příloha Schiedel

Ing. Martin Coufalík

Produktový specialista firmy HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

V současné době nabízíme pro mokrý provoz dva komínové systémy, a to HELUZ KLASIK, který obsahuje šamotovou vložku, a HELUZ IZOSTAT s izostatickou vložkou.

Protože ale jak se ukazuje v poslední době, vývoj nových spotřebičů se bude zřejmě ubírat směrem ke snižování výstupní teploty spalin. Proto zákazníkům, kteří chtějí mít jistotu a nemuseli někdy v budoucnu převložkovávat komín, doporučujeme použít již dnes izostatické vložky. Tyto jsou daleko víc odolnější, zejména vůči agresivnímu kondenzátu, který vzniká při spalování uhlí.

Komíny s izostatickou vložkou mohou být použity jak pro trvale mokré provozy, tak i pro přetlakové provozy, a oproti šamotové vložce mají i další výhody. Například hrdla vložek zajišťují přesné a kvalitní spojení, mají velice malou tepelnou roztažnost a mezi jejich hlavní výhody patří možnost zkracování, a tím i umístění sopouchů do přesně požadované výšky.

Podrobnosti o systémech HELUZ naleznete zde: příloha Heluz

Přílohy

Příloha CIKO

Cihelné komíny:

CIKO 3V UNIVERSAL

EN 13063-1+A1 T600 N1 D 3 G50

EN 13063-2+A1 T400 N1 W 2 O50

EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50

EN 13063-3 T400 N1 W 2 O50

CIKO TEC

EN 13063-1+A1 T600 N1 D 3 G50

EN 13063-2+A1 T600 N1 W 2 O50

EN 13063-2+A1 T400 N1 W 2 G50

EN 13063-2+A1 T200 P1 W 2 O50

EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50

EN 13063-3 T600 N1 W 2 O50

EN 13063-3 T400 N1 W 2 G50

EN 13063-3 T200 P1 W 2 O50

CIKO PRAKTIK

EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50060 G30

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O30

EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50100 G30

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50100 O30

EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50055 G30

Nerezové komíny (podle EN 1856-1, vybrané varianty):

T600 N1 W V2 L50045 G75

T400 N1 D V3 L50055 G75

T400 N1 W V2 L50045 O50

T200 H1 W V2 L50045 O10

Příloha Schiedel

Zatřídění ABSOLUT





Zatřídění KERASTAR





Zatřídění KERANOVA





Zatřídění dle ETA Certifikátu (evropské technické posouzení) pro systém Absolut, díky kterému je ve třídě T400 N1 W3G.





Příloha Heluz

HELUZ IZOSTAT:

EN 13063-1+A1 T600 N1 D 3 G50

EN 13063-2+A1 T600 P1 W 3 G50

EN 13063-2+A1 T200 P1 W 3 O50

EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50

EN 13063-3 T600 P1 W 3 G50

EN 13063-3 T200 P1 W 3 O50

HELUZ KLASIK:

EN 13063-1+A1 T600 N1 D 3 G50

EN 13063-2+A1 T600 N1 W 3 G50

EN 13063-2+A1 T200 P1 P1 W 3 O50

EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50

EN 13063-3 T600 N1 W 3 G50

EN 13063-3 T200 P1 P1 W 3 O50